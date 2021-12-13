受访专家：清华大学车辆与运载学院研究员 李显君

漫画：加速跑。

王 琪作（新华社发）

日本《朝日新闻》近日报道称，在政府的推动下，电动汽车产业在中国蓬勃发展。根据中国调查公司的统计，截至今年9月底，中国共有约200家电动汽车企业，其中150家是在最近3年诞生的。其中不乏小米等知名科技企业。

韩国《中央日报》报道称，在全球电动汽车电池市场，中国正快速跃进。中国电动汽车市场急速增长，大部分中国电池制造商业绩都增长了一倍或两倍以上。全球电动汽车电池市场的现实情境是：“行走的日本、跑步的韩国与飞翔的中国”。

自20世纪90年代将可持续发展确立为国家战略以来，中国一直是可持续发展理念的坚定支持者和积极实践者。近年来，面对全球能源危机和环境污染的挑战，中国加大了汽车领域的环保探索力度，大力推动新能源汽车的发展。

在“碳达峰、碳中和”双碳目标的推动下，中国的新能源汽车交出了产销两旺的成绩单。自2015年至今，中国新能源汽车产销量已经连续6年位居全球第一，国产品牌迅速崛起。从全球范围看，中国新能源汽车产业已从培育期进入成长期，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。

中国新能源汽车的快速发展，主要得益于以下两方面。一是核心技术支持。中国的新能源汽车在电池、电机、电控等关键领域不断创新，动力电池产业链完整，电池技术水平位居全球前列。二是政府政策扶持。近年来，国家有关部门出台了多项支持政策，2020年国务院又发布了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，进一步明确了发展方向，极大地调动了人们支持新能源汽车产业发展的积极性。

中国汽车协会日前发布数据显示，今年前10个月我国新能源汽车产销量分别为256.6万辆和254.2万辆，同比增长均为1.8倍。乘联会日前发布的数据显示，2021年1—10月中国新能源汽车占全球份额51%，其中10月份高达61%。新能源汽车已成为拉动中国经济增长的新引擎。新能源汽车的快速发展，势必会给中国带来许多利好。一是促进绿色经济发展。使用新能源汽车出行，有利于大幅降低二氧化碳排放强度和污染物排放水平，对国家生态建设和环境改善大有裨益。二是降低石油依存度。加快新能源汽车产业发展，是中国降低对外石油依赖、维护国家能源安全的重要途径。三是带动相关产业发展。新能源汽车产业不仅能推动中国制造业向自动化、智能化方向转型升级，而且能带动动力电池产业、充电桩产业等上下游产业的发展。

目前，虽然中国的新能源汽车产业在部分领域形成了一定竞争优势，但需清醒地认识到，新能源汽车发展仍处于爬坡过坎的关键时期。要想把握机遇实现“变道超车”，未来中国的新能源汽车行业须多方面持续发力。

一是推动技术升级。只有不断创新，才能构筑核心竞争力。中国的新能源汽车应顺应现代网络智能化趋势，在提升原有技术的基础上，不断提高汽车的智能数据处理能力，努力为人们提供更加智慧、便捷的出行体验。

二是促进融合发展。中国的新能源汽车应加快推动充换电、加氢等基础设施建设，同时推动汽车与能源、交通、信息通信全面深度融合，促进能源消费结构优化、交通体系和城市智能化水平提升，构建产业协同发展新格局。

三是提升用户体验。中国的新能源汽车应根据市场需求，特别是用户体验，进一步提高标准，拓展满足用户需要的新功能。坚持实干，不断创造用户价值，使新能源汽车在原有基础再上一层楼。

四是拓展国际市场。中国的新能源汽车不能只是“自产自销”。未来，新能源汽车应深化研发设计、贸易投资、技术标准等领域的国际交流合作，积极参与国际标准制定和国际市场竞争，谋求更大的国际话语权和国际市场份额。

（赵尹凡采访整理）

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