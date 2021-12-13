新华社华盛顿12月12日电 （国际观察）美国经济显著受益于中国入世

新华社记者许缘 邓仙来 高攀

今年是中国加入世界贸易组织20周年。20年来，中国切实履行入世承诺，中国经济与全球经济高度融合，中国的发展红利惠及全球，也让美国经济显著受益。

美国显著受益于中国入世，体现在美对华贸易与投资20年来呈几何式增长。数据显示，2001年时，中国仅是美国第11大出口目的地，而去年中国已经是美国第三大出口目的地。美中贸易全国委员会9月发布的报告显示，美国公司2018年在华销售额高达3927亿美元，是21世纪初的20多倍。

美国显著受益于中国入世，体现在中美贸易持续增长为美国创造大量就业机会，在美中资企业也为美国本地就业作出贡献。根据美国中国总商会发布的《2020年在美中资企业商业调查报告》，截至2019年，成员企业在美直接雇佣约22万名员工，间接支持美国各地超过100万个就业岗位。在美中资企业通过增加本土采购、房屋和生产设备租赁以及创造或保留就业机会，为美国带来经济利益。同时，中国企业在美设立办事处、兴建工厂创造大量商机，帮助当地企业获得新机遇和更多收入来源。

美国挑起与中国经贸摩擦的一个借口是，美国与中国的贸易逆差造成美国工人失业。但是，这套说辞毫无事实依据。美国伊利诺伊理工大学经济学教授图尔克对新华社记者说，美国制造业工作岗位减少的主要原因在于美国在21世纪之初经历了机器人、人工智能和信息技术等新技术变革，政府方面也没有出台有效的应对政策，从而导致大量传统制造业工作岗位流失。

美国显著受益于中国入世，体现在中国对美出口增加使美国消费者受益。《福布斯》杂志的统计数据显示，2020年从中国进口的商品占美国全部进口商品的19%，为美国所有贸易伙伴中最高。另有数据显示，“中国制造”早己成为美国家庭日常生活中不可或缺的一部分，中国商品可为美国每个家庭年均节省850美元，显著降低了美国家庭生活成本。

美国显著受益于中国入世，还体现在中国坚持开放市场并持续改善营商环境，为在华美国企业注入更强信心。上海美国商会9月发布的一项调查显示，在中美经贸摩擦和新冠疫情背景下，美国企业对在华投资仍充满信心。受访的338家在华美国企业中，有近六成过去一年增加了在华投资，有超过八成预计今年将实现收入增长。

美中贸易全国委员会9月发布的报告认为，中国入世对美国和世界都是积极的。报告说，中国近年来不断开放市场，特别是在金融服务等领域。同时，中国加强对知识产权的保护，改善外国投资审批程序，并在其他领域推进改革，为包括美国企业在内的外企提供更好的营商环境。（参与记者：杨士龙、徐静）

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