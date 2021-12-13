新华社哈拉雷12月12日电（记者张玉亮 王小鹏）津巴布韦新闻部长莫妮卡·穆茨万古瓦11日在哈拉雷接受新华社记者采访时说，津政府全力支持中国举办北京冬季奥运会，同时坚决反对一些西方国家将奥运会政治化的企图。

穆茨万古瓦说，体育能带来鼓舞和愉悦，应保持纯粹，永远不应被政治化。一些西方国家声言不派官员参加，这种干扰冬奥会的企图不会得逞，更不会对这一盛事的顺利举办产生任何影响。

穆茨万古瓦表示，北京冬奥会在新冠疫情全球大流行的背景下举行，而中国在应对疫情方面非常有经验，已成功控制住疫情。津政府预祝中国举办一届成功、精彩的冬奥会。

穆茨万古瓦认为，北京冬奥会的举办对广大运动员、观众等都非常重要，冬奥会将为运动员提供展示才华的舞台，也会让世界各地的人们通过屏幕欣赏到好看的比赛。

穆茨万古瓦的丈夫曾任津巴布韦驻华大使，她和丈夫曾一起在北京生活过。她告诉记者，2008年北京夏季奥运会的成功举办给她留下了深刻印象，她对中国的办赛能力充满信心，相信2022年北京冬奥会一定会非常精彩。

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