新华社德黑兰12月12日电（记者高文成 王守宝）伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里12日说，美国要想重返伊朗核问题全面协议，最重要的条件是解除对伊朗的非法制裁。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，正在奥地利首都维也纳参与伊核协议相关方会谈的巴盖里当天在接受采访时说，伊核谈判的一个主要目标是确定美国重返伊核协议的条件。一旦相关方就这些条件达成一致，美国就有责任执行，其中最重要的条件是解除对伊朗的非法制裁。

他说，相关方在两大基本问题上存在分歧，除了谈判议题，还有谈判范围。过去几天，相关方在谈判范围上的分歧在缩小，这是一个重要进展。

巴盖里说，伊朗在新一轮会谈中提出的立场为继续谈判提供了框架，他对谈判在可预见未来的前景感到乐观，但鉴于伊朗遭受来自某些相关方的“敌对、非法、破坏性甚至不人道行为”的历史以及由此产生的不信任，伊朗不会对未来的谈判进程抱有任何天真的想法。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方今年4月开始在维也纳举行会谈，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，会谈举行6轮后暂停。新一轮会谈11月29日在维也纳开始举行，12月3日暂时休会，9日继续举行。

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