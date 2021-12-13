新华社约翰内斯堡12月12日电（记者荆晶）南非总统府12日晚发表声明说，南非总统拉马福萨当天新冠病毒检测结果呈阳性，正在接受治疗并进行自我隔离。

声明说，拉马福萨当天早些时候在开普敦参加为前总统德克勒克举行的追悼仪式后感到不适。随后他接受新冠病毒检测，结果呈阳性。拉马福萨已接种过新冠疫苗，目前症状轻微，精神状态良好。

声明说，拉马福萨正在接受治疗并进行自我隔离，下周将由副总统马布扎代行总统职责。拉马福萨在声明中说，他的感染是对南非所有人的一个警示，所有民众都应接种新冠疫苗并保持警惕。

根据声明，拉马福萨近日对尼日利亚、科特迪瓦等4个西非国家进行了访问。拉马福萨和代表团成员在访问期间和返回南非后接受过新冠病毒检测，结果均为阴性。

南非国家传染病研究所当天发布的数据显示，过去24小时南非新增新冠确诊病例18035例，累计确诊3167497例；新增死亡病例21例，累计死亡90137例。截至目前，南非已接种新冠疫苗超过2709万剂，超过1816万人已接种至少一剂疫苗。

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