人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

南非总统新冠病毒检测结果呈阳性

2021年12月13日08:19 | 来源：新华网
小字号

　　新华社约翰内斯堡12月12日电（记者荆晶）南非总统府12日晚发表声明说，南非总统拉马福萨当天新冠病毒检测结果呈阳性，正在接受治疗并进行自我隔离。

　　声明说，拉马福萨当天早些时候在开普敦参加为前总统德克勒克举行的追悼仪式后感到不适。随后他接受新冠病毒检测，结果呈阳性。拉马福萨已接种过新冠疫苗，目前症状轻微，精神状态良好。

　　声明说，拉马福萨正在接受治疗并进行自我隔离，下周将由副总统马布扎代行总统职责。拉马福萨在声明中说，他的感染是对南非所有人的一个警示，所有民众都应接种新冠疫苗并保持警惕。

　　根据声明，拉马福萨近日对尼日利亚、科特迪瓦等4个西非国家进行了访问。拉马福萨和代表团成员在访问期间和返回南非后接受过新冠病毒检测，结果均为阴性。

　　南非国家传染病研究所当天发布的数据显示，过去24小时南非新增新冠确诊病例18035例，累计确诊3167497例；新增死亡病例21例，累计死亡90137例。截至目前，南非已接种新冠疫苗超过2709万剂，超过1816万人已接种至少一剂疫苗。

(责编：高歌、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部