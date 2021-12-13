本报记者 陈效卫

近日，澳大利亚公平工作委员会作出裁决，所有在澳大利亚农场工作的工人都有权获得最低工资，包括以计件工资获得收入的人员。该委员会指出，此前农场工人可计件付酬的相关规定未能为工人提供“公平和适宜”的安全保障。

公平工作委员会是澳大利亚联邦劳资关系法庭，旨在帮助雇员与雇主之间维持公平与效益。若雇员认为遭受不公平待遇，可以向该委员会提出诉讼。委员会作出的裁决具有约束力，雇主必须遵守，否则将受到惩罚，包括罚款、取消营业资格等。

由于国内劳动力不足，澳大利亚许多农场每年都会雇用相当数量的海外工人，从事采摘等体力劳动。近年来，海外工人工作环境恶劣、工资过低的问题愈发突出。特别是在按计件支付工资的农场，一些农场主刻意压低工人的报酬。工人的劳动强度远远超出标准。很多农场工人每周要工作7天，而且大都是直接上岗，没有相应的健康和安全培训。

澳公平工作委员会的报告显示，超过1/3受访者的薪资低于最低工资标准，14%的受访者必须预付费用才能得到工作机会。还有调查发现，长期以来，南太平洋岛国工人在新南威尔士州农场采收洋葱的平均时薪也不足法定时薪的一半。悉尼大学商学院的克里本教授估算，在澳大利亚，有约180万临时工存在工资被克扣问题。澳工人工会秘书长沃尔顿直言不讳地指出，澳大利亚农场已成为“克扣工资、剥削和虐待工人的温床”。

此间分析认为，在澳海外工人长期遭受不公平待遇，一个重要原因是他们需要有88天的农场工作经历才可得到第二年的签证。特别是一些来自亚洲国家的工人，在澳没有亲属，语言不通，无法找到更好的工作，加之不了解自己的权利，只能一忍再忍。许多农场主利用海外工人“求签证”的心理和弱势地位对其进行敲诈。

在农场工人不断投诉及澳大利亚工人工会等支持下，经过两年的调查，澳公平工作委员会证实了澳农场海外工人遭受不公平对待的严重情况。该委员会近日作出裁决受到海外工人的普遍欢迎。也有评论指出，作出裁决只是个开始，关键还要看能否真正落实。

（本报堪培拉电）

《 人民日报 》（ 2021年12月13日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)