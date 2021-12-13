本报记者 任 彦

欧盟统计局日前公布的经济数据显示，11月欧元区通胀率攀升至4.9%，不仅远超欧洲中央银行今年设定的通胀目标，亦创25年新高。面对高企的通胀压力，欧洲央行是否会收紧货币政策成为舆论关注的一大焦点。

从国别来看，欧洲主要经济体德国11月的通胀率达到6.0%，创1992年以来新高。法国的通胀率为3.4%，升至2008年以来最高位。比利时、荷兰、西班牙和意大利的通胀率分别攀升至7.1%、5.6%、5.6%和4.0%，均达到历史高位。

其间，能源价格同比上涨27.4%，是拉高欧元区通胀率的最大推手。比利时媒体报道称，与去年相比，该国电费上涨了41.8%，汽油和柴油价格均上涨了约32%，对于身处疫情之中的人们来说，能源价格飙升无疑是雪上加霜。布鲁塞尔一名市民抱怨道，钱越来越不值钱，日子越来越难过。记者在多家大型超市发现，不仅商品价格普遍大幅上涨，而且很多货架空荡荡，商品短缺现象比较严重。

“鉴于通胀率不断上升，金融领域要求欧洲央行结束宽松货币政策的呼声日益强烈。”“德国之声”报道称，德意志银行首席执行官克里斯蒂安·泽温呼吁欧洲央行收紧货币政策，以遏制通胀飙升。在他看来，欧洲央行使用负利率来刺激经济毫无益处，“这种超宽松货币政策必须改弦易辙，宜早不宜迟”。

面对巨大的通胀压力，欧洲央行坚持认为目前的通胀现象是“暂时”的，助推通胀率走高的能源价格上涨和供应链瓶颈等因素是“一次性因素”，明年可能会消退。欧洲央行行长拉加德近日表示，鉴于疫情发展的不确定性及其影响的滞后性，目前难以准确预测欧元区通胀的驱动因素何时消退，但欧洲央行认为这些驱动因素或将在中期减退。货币政策对经济影响同样具有滞后性，欧洲央行更着眼于应对中期通胀。

今年7月，欧洲央行将中期通胀目标由此前的“接近但低于2%”调整为2%，这是近20年来欧洲央行首次调整通胀目标。拉加德表示，面对当前高通胀率，欧洲央行货币政策必须保持耐心和持久性，并对任何可能出现的不稳定情况保持警惕。能源价格由全球市场决定，供应瓶颈也无法通过货币政策解决。过早收紧货币政策只会加剧挤压家庭收入，无法解决通胀根本问题。

彭博社评论称，目前，欧元区内部对于通胀是暂时性或是更持久的争论愈发激烈，而新冠变异病毒奥密克戎毒株的传播将引发新一轮封锁，并加剧供应链风险，这些都将给货币政策制定者如何平衡政策带来巨大挑战。

（本报布鲁塞尔12月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年12月13日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)