本报记者 隋 鑫

俄罗斯首都莫斯科市投资和工业政策局近日发布数据显示，2011年至2020年间，莫斯科吸引固定资产投资24万亿卢布（1美元约合73.7卢布），年投资总量增加1.7倍。今年上半年，莫斯科的投资吸引力继续上升，固定资产投资达到1.4万亿卢布，比2019年同期增长19.7%。

近年来，莫斯科着重通过推进政务改革、加大政策保障、加强金融扶持等方式，改善城市营商环境，提升投资吸引力。2014年，莫斯科出台《2025年前莫斯科市投资战略》，把优化投资环境作为首要工作目标，重点围绕减少行政障碍、精简业务流程、保障公平竞争、顺畅政企沟通等4个方面制定相应改革措施，并根据经济发展形势和企业界的建议，逐年改进和完善相关实施方案，不断提升政策措施的针对性和时效性。

在吸引投资过程中，数字化手段发挥了重要作用。为简化投资流程，莫斯科专门设立了投资门户网站，并开发相应移动应用软件。投资者通过电脑、手机等终端，可操作投资项目查询、优惠政策申请、场地租赁、资产拍卖、招投标办理等30项线上服务。在线提交投资项目申请时，可实现项目咨询、论证、审核、审批等业务流程一站式办理。该网站上线运营以来，累计访问量达1500万次，个人用户注册数量逾5.6万个。

在市政公共资源保障方面，数字化政务的推行也带来诸多便利。目前，投资者和企业主可在线完成电力、水务、通信、燃气、热力等市政公共资源接入业务的行政审批、合同签订和进度查询等，行政审批手续得以简化。莫斯科还成立了“改善投资环境项目办公室”，在投资门户网站开设咨询和反馈平台，及时受理投资者的投诉和建议，促进政企沟通。投资者反映，以往诸多工业用电审批难、流程多、办理慢的问题都有了改观，建筑行业等行政审批时间也大为缩短。

莫斯科市市长索比亚宁表示，莫斯科正在实施大规模城市基建发展计划，将为来自世界各地的投资者提供更多机遇。副市长叶菲莫夫表示，未来5年，一批大型基建项目将落地，有望进一步增强投资者积极性。据预计，制药、医疗、仪器制造、微电子等将成为最受欢迎的投资领域。

（本报莫斯科电）

《 人民日报 》（ 2021年12月13日 16 版）

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