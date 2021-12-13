近日，多国媒体和专家学者纷纷表示，美国所谓“领导人民主峰会”实质是以意识形态为工具，挑动冲突和对立，其目的是破坏国际秩序，服务美国自身霸权。当前，美式民主病态尽显，社会问题加剧，美国没有资格也更无权要求别国效仿“美式民主”。美国这种霸权行径只会给世界带来更大的动荡和灾难。

“试图将自身问题转嫁给他国的陈旧伎俩”

塔斯社发表评论文章说，所谓“民主峰会”几乎更多的是与美国现任政府的地缘政治和经济考虑有关。

南非国家电视台网站刊文称，美国所谓“民主峰会”极具争议，许多重要国家都没有收到邀请。“峰会”的邀请函似乎是一种“认可证书”，美国试图让世界觉得，美国的认可比峰会本身还重要。鉴于此，美国精心挑选的所谓“民主国家”，参加的是一场毫无意义的会议。

有关民调显示，81%的美民众认为美国民主面临来自国内的严重威胁。全球44%的受访者认为美国是全球民主的最大威胁。南非全国学生大会副主席布依勒·马蒂瓦内在《比陀新闻报》发表文章援引有关民调说，美国自身民主状况糟糕，却仍以民主作为幌子，干涉他国内政、侵犯主权。美举办所谓“民主峰会”违反国际法和国际关系基本准则，只是“试图将自身问题转嫁给他国的陈旧伎俩”。

法国政治学者多米尼克·莫伊西在法国《回声报》发表专栏文章指出，美国四处鼓吹民主，自己却做得很差。所谓“民主峰会”邀请谁、不邀请谁的标准是什么？很多问题都让人质疑。

土耳其国家电视台网站刊文说，具有讽刺意味的是，当前全世界范围内质疑“美式民主”的声浪越来越高。多项民调显示，在欧美民众眼中，美国正变得“越来越不民主”，美国却还举办所谓“民主峰会”。

沙特阿拉伯作家、沙特《中东报》前主编塔里克·哈米德撰文指出，所谓“民主峰会”是按照美式价值观进行的一次“政治审查”。文章质问，世界上只有美式民主这一种形式吗？那么，美国在阿富汗制造乱局、在中东地区煽动“阿拉伯之春”，美国在这些地方建立的“民主”在哪里？

“美国无权定义什么是民主”

俄罗斯外交学院教授维诺库罗夫在接受“今日俄罗斯”电视台采访时表示，民主并不存在通用于世界的标准，美国不顾基本的法律和政治准则，粗暴地对外强加其“民主”理念，这是一种霸凌行径。

俄罗斯国立人文大学教授普里亚欣在俄罗斯国际事务委员会网站上发表文章称，将对美国的忠诚度作为民主的基本标准，华盛顿正在现代世界中划出一道意识形态对抗的分界线，这非常危险。

“民主是全人类共同价值，美国无权定义什么是民主。”巴基斯坦《观察家报》刊文认为，所谓“民主峰会”是美国用来恐吓世界各国、以谋取自身政治利益的工具。美国对世界各国人民真实的生存状态毫不关心，而是基于自身政治立场，武断地评判其他国家的民主制度，还以“民主”的名义对他国进行侵略和干涉。

塞尔维亚与亚洲国家合作中心主任斯帕西奇说，民主在全世界有不同的形式，长时间以来，民主在不同的社会和文化环境中以不同形式演变，民主的发展并不意味着要以西方的模式和原则来评判。

“对于希望按照本国价值观行事、爱好和平的国家来说，美国寻求霸权的做法不可接受。”波兰政治学教授、中国问题专家兹比格涅夫·维克托表示，每个国家都有权选择自己的民主治理模式，这是内政问题，其他任何国家都无权干涉。他曾多次访问中国，见证了中国在中国共产党领导下的发展和壮大。他说，一个国家是否民主的基本标准首先要看这个国家是否真正做到人民当家作主。中国的民主是人民民主。

巴基斯坦《国际新闻报》援引专家观点指出，多年来，美国利用自身在国际舆论场的优势地位，大肆推销自己的民主模式。事实上，这一模式不仅在世界各地一次次被证明水土不服，美国自身发展的困局也体现出这一模式的局限性。事实证明，中国采取的民主制度才是行之有效、适合本国经济社会民生发展需要的制度。

“复活冷战思维的政治作秀”

“面对疫情挑战，西方民主的脆弱性和自私性暴露无遗。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃撰文说，“民主峰会”揭露出美国试图复活冷战思维，将国际政治视为一场零和游戏，并偏执地将其他“对手”视为敌人。事实上，美国试图压制中国的努力正在国际上遭遇尴尬，美国将为此经历更多外交危机。

白俄罗斯通讯社援引该国政治学家尼古拉·肖金的分析说，美国主持的所谓“民主峰会”，是冷战思维在作祟。

乌兹别克斯坦世界经济与外交大学副教授安里·沙拉波夫说，长期以来，美国企图将自己的政治制度和价值观念强加于人，推行所谓“民主改造”，滥施单边制裁，给国际社会造成灾难性后果。

“美国所谓‘民主峰会’无关世界各国人民的民主权利，而是一场复活冷战思维的政治作秀，刻意制造国家间对立。”巴基斯坦《国民报》发表社论认为，美国希望制造“新冷战”，但巴基斯坦和许多国家一致认为，这么做不符合世界任何国家的利益。

菲律宾《马尼拉时报》网站刊登菲律宾综合发展研究所“新世界”课题组的文章认为，美国自我标榜是“民主倡导者”，事实上经常使用各种手段干涉他国内政。所谓“民主峰会”掩藏着霸权真相，会在世界上制造政治分歧，把世界进一步引向冲突和相互敌对的险境。文章强调，“坚持要求别国效仿自己的做法是傲慢之举，只会导致不必要的冲突”。

亚美尼亚学者加吉克·阿鲁秋尼扬在接受《亚美尼亚之声》报采访时指出，通过此次峰会，美国意在挽回其所谓的“民主清誉”。美国企图确立划分世界阵营的标准，遏制俄罗斯和中国。美国及其盟友打着所谓“民主”的幌子，策动“阿拉伯之春”，造成了地区混乱和无数难民流离失所。世界需要不同文明间互鉴合作。与所谓的“民主峰会”相比，我们更需要“文明峰会”。

（本报北京、莫斯科、约翰内斯堡、开罗、伊斯兰堡、曼谷12月12日电 记者李琰、张远南、隋鑫、邹松、黄培昭、程是颉、孙广勇）

《 人民日报 》（ 2021年12月13日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)