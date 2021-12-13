本报记者 闫韫明 赵益普

“11月是马达加斯加大面积播种水稻的季节，有批发商刚订了3吨种子，今天得赶紧发出去。”接受记者采访时，李艳萍正忙着安排发运一批杂交稻种。这些种子将很快运往马西南部城市马以德拉努。

李艳萍是袁氏国际马达加斯加杂交水稻项目负责人。从2007年起，项目组派遣中国农业技术专家赴马推广杂交水稻种植技术，种植面积累计超过5万公顷。“马达加斯加非常适合种植水稻。沿海地区收获完了很快能再种，一年可种两到三季。”李艳萍说，种植常规稻每公顷可以为当地农民带来约80万阿里亚里（约合1300元人民币）的收入，种植杂交水稻可达500万阿里亚里。对种植户来说，这是切切实实的收益。马达加斯加已有一半数量的大区实现了杂交水稻规模化种植。

叮咚、叮咚……随着一阵提示音，几条信息跳到李艳萍手机屏幕上。马达加斯加西部城镇米安德里瓦祖的种植户塔希安娜发来消息：“水稻长势非常好，还有几天就能收获了！”第一年加入杂交水稻项目的塔希安娜激动地与李艳萍分享，还发来了大片水稻生长的照片。李艳萍回复了几个“点赞”表情，笑容浮现在脸上：“看到当地喜获丰收，我们由衷高兴！”

技术培训、高产示范、大米加工、种子销售……李艳萍和同事们一直都在忙忙碌碌。今年已是李艳萍到马达加斯加工作的第十二个年头。她说：“我们将继续努力发展杂交水稻，为中马农业合作贡献微薄之力。”

在菲律宾西岭热带杂交水稻研究中心，杂交水稻专家张昭东同样是稻田里的坚守者。皮肤黝黑的他打着赤脚行走在稻田中，不时停下查看两边水稻的长势。“这是我们中心今年刚研发出来的超级杂交水稻新组合。稻穗大又饱满，植株高且结实，适合菲律宾雨季种植。”

张昭东是中国国家杂交水稻工程技术研究中心原副主任，1998年到菲律宾从事研究和推广热带杂交水稻。1999年，中菲两国政府签署《关于中国帮助菲律宾发展杂交水稻的协定》，中菲热带超级杂交水稻育种项目全面启动，张昭东作为中方派出人员，参与杂交水稻育种和生产技术合作，在菲已工作20多年。今年5月，张昭东获颁菲律宾农业部长最高荣誉奖，这是菲农业领域最高奖项。

据介绍，中方专家培育出的杂交水稻品种“西岭8号”，使菲水稻最高单产大幅提高。“产量提高，老百姓就能得实惠。我们下乡考察，当地稻农就会找我们买种子。”

多年来，张昭东已习惯于忙碌在菲律宾的田间地头。“热带杂交水稻在菲律宾的成功，是中菲农业合作的典范。中国的杂交水稻技术、产品造福当地民众，是对我们工作的最好回报。”张昭东说。

（本报约翰内斯堡、曼谷电）

《 人民日报 》（ 2021年12月13日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)