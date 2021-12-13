本报记者 周 輖

国药集团中国生物近日举办“全球首支新冠疫苗正式注册上市一周年”活动，来自中国和阿联酋的嘉宾以视频连线方式参加，为早日战胜新冠肺炎疫情、维护人类共同家园建言献策。

去年12月9日，国药新冠灭活疫苗在阿联酋正式注册上市，成为全球首个正式获批上市的新冠疫苗。目前，国药疫苗已在全球10个国家注册上市，在112个国家和地区获批使用，并通过了世卫组织紧急使用认证及欧盟GMP认证，年产能超过70亿剂。

“感谢中国为我们提供疫苗。”阿联酋驻华大使阿里·扎希里表示，得益于阿中疫苗合作，2020年迪拜世博会顺利举行。“阿中相互支持，共同努力维护人类身体健康和生命安全，为世界和平与发展贡献了力量。”

中阿合作开展了全球首个新冠灭活疫苗三期国际临床试验。今年3月，中阿启动灌装中国疫苗生产线的合作项目，本土化分装生产的新冠疫苗能满足多个国家的供应。中国驻阿联酋大使馆公使衔参赞周飙表示，国药新冠疫苗在阿正式注册并获批上市，为当地民众筑起免疫屏障，帮助挽救了大量宝贵生命。中阿合作灌装中国疫苗、中方分批向阿方提供近1000万剂疫苗，助力阿跻身全球接种率最高国家行列。中阿疫苗合作诠释了两国全面战略伙伴关系内涵，是双方守望相助、患难与共的生动写照。

“相信通过我们的精诚合作，一定能够战胜疫情。”阿联酋卫生部门官方发言人、阿布扎比公共卫生中心传染部执行主任法瑞德表示，在阿联酋的研究分析表明，中国新冠疫苗在安全性、有效性、可及性方面优势明显。国药疫苗在降低新冠肺炎住院率和重症率、死亡率方面都非常有效，对于发展中国家抗击疫情起到重要作用。

阿联酋国家新冠病毒临床管理委员会主席纳瓦尔·阿尔卡比介绍了国药疫苗在阿联酋完成的近万人加强针研究结果。她表示，两国在疫苗研发上的紧密合作，为阿联酋实现疫苗接种高覆盖率提供了有力支持。

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2021年12月13日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)