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“联合巡逻执法为湄公河带来了安宁”

本报记者  孙广勇
2021年12月13日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，中老缅泰湄公河联合巡逻执法机制成立10周年总结会通过远程视频系统在中国昆明召开。中老缅泰与会各方一致同意深化合作互信，密切各层级友好合作交流，在涉及彼此核心利益问题上相互支持理解，完善合作机制，积极推动澜湄国家命运共同体建设。

　　2011年12月10日，首次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动启动，标志着湄公河流域执法安全合作正式开启。10年来，中老缅泰四国秉承共同、综合、合作、可持续的安全观，巩固和深化了湄公河联合巡逻执法合作，创新和拓展了勤务模式与合作领域，形成了更加包容的执法合作模式、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作。

　　记者近日在湄公河泰国北部河段采访，看到各国商船往来有序，与两岸村庄升起的袅袅炊烟构成一幅祥和画面。船只相遇，船长们会拉响汽笛，相互致意。老挝籍船长颂蓬说：“天天在河上跑，大家就像亲戚一样，湄公河是我们共同的家园。”

　　“湄公河能重新热闹起来，全靠联合巡逻执法。”“有了四国联合巡逻执法，我们才能安心跑船。”“我们遇到执法艇都特别高兴，很有安全感。”“感谢联合巡逻执法为湄公河带来了安宁！”……和颂蓬一样在湄公河谋生活的各国船员纷纷表达自己的感谢。

　　10年来，中老缅泰四国执法部门累计开展水陆查缉、分段巡航等各类联合行动180余次，在湄公河沿岸及边境地区破获毒品案件36173起，缴获毒品136.93吨，破获人口贩卖案件66起。坚决打击犯罪的同时，四国执法部门还积极为沿岸百姓提供帮助，成功救助遇险商船130艘、人员536人次，为数千艘商船护航，挽回经济损失近2亿元人民币。

　　目前，各国执法艇平均每月巡逻25天，见警率平均达到80%以上，重点时间节点见警率达到100%，湄公河沿岸港口货物吞吐量较10年前翻了两番，旅游人数年均增长超过20%。一次次联合巡逻执法给沿岸各国居民和商船带来了安全感，昔日的湄公河“黄金水道”再现繁荣。

　　泰国清盛港务局官员披猜表示，泰国政府投资建设的清盛新港已开始运营，并从传统的散装改进为集装箱运输。“政府和船主增加投入，就是因为对湄公河安全有信心，湄公河航运一定会越来越繁荣。”

　　缅甸万崩水警分局是缅甸承担四国联合巡逻执法的部门，局长耶温瑙说：“自联合巡逻执法行动启动以来，湄公河流域过往商船显著增多，流域经济实现更大发展。沿岸民众的生产生活、经济状况得到很大改善。”

　　“通过联合巡逻执法合作，各方在情报交流等方面加强沟通协调，在打击贩毒、走私、偷渡等方面取得显著成果，流域国家相关合作机制越来越丰富有效。”泰国禁毒委员会秘书长威猜说。

　　“联合巡逻执法已成为守护湄公河流域稳定平安的正义力量，也成为不同国家开展执法安全合作的成功典范。”老挝人民军国防部总参谋部边境局局长西潘说。

　　（本报曼谷电）


　　《 人民日报 》（ 2021年12月13日 03 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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