作为世界第二大经济体、第二大消费市场和第一货物贸易大国，中国经济持续稳定恢复，对世界经济增长的稳定器和动力源作用更加明显

“我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位”“我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变”……日前在北京举行的中央经济工作会议，总结2021年经济工作，分析当前经济形势，部署2022年经济工作，为做好明年经济工作指明了前进方向、提供了根本遵循。会议释放的积极信息让国际社会更加清晰地感知到中国经济高质量发展的光明前景。

今年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。中国沉着应对百年变局和世纪疫情，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。中国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，改革开放向纵深推进，民生保障有力有效，生态文明建设持续推进。前三季度，中国国内生产总值同比增长9.8%，两年平均增长5.2%。作为世界第二大经济体、第二大消费市场和第一货物贸易大国，中国经济持续稳定恢复，对世界经济增长的稳定器和动力源作用更加明显。

世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。尽管面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但中国经济发展长期向好的基本面不会改变。中国产业结构持续优化，高技术制造业、装备制造业表现亮眼，现代服务业增长较快；中国市场主体总量超1.5亿户，14亿多人口和4亿以上中等收入群体，让中国成为全球最具潜力的大市场。“中国经济增长将继续保持强劲势头”“明年中国的经济增长结构将更好”……国际货币基金组织以及众多外资机构持续看好中国经济稳中向好、长期向好发展大势。

中国市场的磁力效应更加明显。中国商务部的数据显示，今年1至10月，全国实际使用外资金额9431.5亿元，同比增长17.8%，引资规模保持增长。近年来，中国有序扩大对外开放，越来越多外国企业抓住重要机遇，加快布局中国市场。中国美国商会2021年度商务调查显示，近2/3会员计划增加在华投资。美中贸易委员会不久前发布的报告称，九成以上受访企业过去一年在华业务保持盈利。未来，中国将继续扩大高水平对外开放，推动制度型开放，落实好外资企业国民待遇，吸引更多跨国公司投资，推动重大外资项目加快落地。美国《纽约时报》网站刊文指出，中国的投资前景“比以往任何时候都要乐观”。

中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。中国统筹疫情防控和经济社会发展，推动对外贸易创新发展，为保障全球产业链供应链稳定、推动世界经济复苏作出重要贡献。面对世界经济不稳定性不确定性明显增强，单边主义、保护主义蔓延，中国以自身开放推动世界共同开放，为疫情阴霾下艰难前行的世界经济带来“开放的春风”，对凝聚开放共识、提振发展信心产生积极影响。中国迄今已与144个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件，与“一带一路”沿线国家货物贸易额累计达10.4万亿美元，对沿线国家非金融类直接投资超过1300亿美元，高质量共建“一带一路”有效增强了世界经济的韧性。

所当乘者势也，不可失者时也。无论国际风云如何变幻，中国都将坚定不移做好自己的事情，不断做强经济基础，增强科技创新能力，坚持多边主义，主动对标高标准国际经贸规则，以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展，为世界经济发展贡献更大力量。

《 人民日报 》（ 2021年12月13日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)