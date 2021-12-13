中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行。会议充分肯定今年中国经济发展成绩，要求明年经济工作稳字当头、稳中求进，同时以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展。接受本报记者采访的国际人士积极评价一年来中国统筹疫情防控和经济社会发展取得的成绩，认为中国经济高质量发展将为地区乃至全球经济复苏注入强大信心和动力。

“中国经济社会各领域发展成就令人瞩目”

“在疫情肆虐、世界经济恢复势头有所放缓背景下，中国经济社会各领域发展成就令人瞩目。”俄罗斯财政部财政研究所高级研究员谢尔盖·萨文斯基表示，今年前10个月，中国实际使用外资超过9000亿元人民币，继续保持两位数高增长，高技术产业实际使用外资同比增长达23.7%，“外资企业对中国市场持续看好，这些数据是中国经济高质量发展的最好证明”。

法国席勒研究所研究员、国际问题专家佩里莫尼表示，2021年中国经济发展保持世界领先地位，并在科技创新、民生改善等重点领域取得重大进展，“中国继续成为推动世界经济复苏和增长的重要引擎”。佩里莫尼注意到，今年中国在科技创新领域给世界带来诸多惊喜。“天问一号探测器成功着陆火星、中国空间站阶段实现首次载人飞行、‘羲和号’探日实现中国太阳探测零的突破……中国航天事业的发展与成就，反映了中国致力于科技创新的实力和决心。”

巴基斯坦可持续发展政策研究所中国研究中心主任沙基勒·拉迈认为，面对世纪疫情冲击和全球经济下行压力，中国经济展现出强大韧性与活力，成为引领世界经济发展的重要力量。在他看来，今年中国经济发展和疫情防控继续保持全球领先地位，实现相互促进。

比利时中欧数字协会负责人克劳迪亚·威尔诺迪说，当前全球疫情波折反复，经济复苏挑战重重，中国经济增长势头强劲，高质量发展特点更加鲜明，继续成为全球经济增长的最大推动力。

波兰前副总理、经济学家格泽戈日·科沃德科表示，中国统筹疫情防控和经济社会发展，从疫后快速恢复向常态化增长回归。“多重风险挑战下，中国经济依然亮点突出。我们从中国经验中可以认识到，良好的疫情防控是发展经济的前提条件，放任疫情蔓延最终会拖累全球经济的复苏步伐。”

“进一步提升中国民众的获得感”

“中国经济社会发展取得巨大成绩的背后，是中国共产党对发展大势的精准判断，在应对风险挑战的实践中，不断积累对做好经济工作的规律性认识。”在沙特驻华大使馆前商务参赞哈立德·哈乐瓦尼看来，中国经济在多重冲击下经受住了考验，并取得了亮丽“成绩单”，说明中国的经济政策契合发展需要。

哈乐瓦尼认为，中国保持经济政策的连续性、稳定性、可持续性，将有效抵御经济下行压力。通过继续面向市场主体实施新的减税降费、加大对实体经济融资支持力度、抓好重点群体就业、保障产业链供应链稳定等，“中国经济将持续发展，进一步提升中国民众的获得感。”

威尔诺迪认为，中国经济的良好表现，得益于中国创新能力的稳步上升。世界知识产权组织发布的《2021年全球创新指数报告》显示，中国在创新领域的全球排名已经从2013年的第三十五位上升至第十二位，是排名最高的中等收入经济体，也是世界上进步最快的国家之一。“中国在航空航天、数字经济、绿色能源等领域都展示了强大的科技创新能力。”

科沃德科对中国经济发展前景充满信心。他表示，未来中国经济将通过不断调整优化结构，提升科技创新能力，增强经济韧劲与活力，提升和巩固国际竞争力。

“中国经济发展前景令人鼓舞，各项经济数据都证明了这一点。从长远来看，创新将是中国未来经济增长的关键驱动力。”萨文斯基表示。

“为各国分享中国红利创造更多机会”

古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多表示，自加入世界贸易组织以来，中国不断扩大开放，如今已成为拉动世界贸易和经济增长的重要引擎。在后疫情时代，中国经济发展对全球经济复苏的重要性不言而喻。

墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯表示，确保产业链供应链稳定是经济畅通运行的重要基础，中国在维护全球产业链供应链稳定方面具有不可替代作用。“中国强调产业链供应链稳定，对世界经济稳步复苏具有重要意义。”

“中国是全球最具潜力的大市场。中国对外开放措施有力有效，对外投资稳步提升，对于欧洲企业来说是巨大的机遇，欧盟地理标志产品在中国市场热销就是一个例证。”威尔诺迪认为，中国与欧洲企业在非洲、东盟等第三方市场开展合作的潜力也十分巨大。

哈乐瓦尼表示，沙特与中国之间在能源投资、出口贸易等方面开展了诸多合作，取得丰硕成果。“会议强调要扩大高水平开放，这将进一步加强沙中经贸合作，增进两国人民间的友谊。”

“中国坚持扩大开放，并通过践行多边主义寻求建设更加共享和融合的世界。”佩里莫尼以中国国际进口博览会为例表示，进博会让世界更加清晰地看到中国扩大高水平对外开放的诚意和能力。“在‘世界开放指数’不断下滑，全球开放共识弱化的背景下，中国坚定支持多边贸易体制、建设开放型世界经济，以高质量发展交出精彩答卷，将为各国分享中国红利创造更多机会。”

（本报北京、莫斯科、巴黎、伊斯兰堡、布鲁塞尔、华沙、开罗、墨西哥城12月12日电 记者俞懿春、张光政、刘玲玲、程是颉、张朋辉、于洋、沈小晓、谢佳宁、彭敏）

《 人民日报 》（ 2021年12月13日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)