新华社北京12月12日电 综合新华社驻外记者报道：美国举办的所谓“民主峰会”已草草收场，多国舆论和各界人士指出，美国将民主公器私用，所谓“峰会”，不过是打着民主旗号煽动分裂对抗的闹剧，是彻头彻尾的反民主行径。

俄罗斯常驻日内瓦代表加季洛夫说，在追求民主和人权过程中，应考虑不同文化特征、社会传统价值观等因素。一些自称“民主堡垒”的国家固守冷战思维，企图以其所谓“民主标准”划线，进一步加深国家间分歧。

委内瑞拉资深政治分析家维克多·阿瓦雷斯直言，所谓“民主峰会”是美国利用“民主”干预和攻击其他国家的工具，这是一场美国主导的、试图将非法行径“合法化”的闹剧。

乌兹别克斯坦世界经济与外交大学副教授安里·沙拉波夫说，长期以来，美国企图将自己的政治制度和价值观念强加于人，推行所谓“民主改造”，滥施单边制裁，给国际社会造成灾难性后果。

土耳其国家电视台网站刊文说，具有讽刺意味的是，当前全世界范围内质疑“美式民主”的声浪越来越高。多项民调显示，在欧美民众眼中，美国正变得“越来越不民主”，美国却还举办所谓“民主峰会”。

英国共产党（马列）在其官网刊文说，美国在所谓“民主峰会”上任命自己为“民主”仲裁者，美国要的是统治世界，而非真正的民主。

乌干达独立智库发展观察中心主任阿拉维·塞曼达说，美国举办所谓“民主峰会”，邀请谁参会，完全基于其自身考量，这本身就不民主。美国为其私利而藐视国际法，发动阿富汗战争、伊拉克战争，这说明美国民主极其虚伪。

南非全国学生大会副主席布依勒·马蒂瓦内说，美国自身民主状况糟糕，但仍以民主作为幌子，干涉他国内政、侵犯主权，而违反国际法基本原则和国际关系基本准则举办“民主峰会”，只是使出老伎俩，试图将自身问题转嫁给外国。

几内亚兰萨纳·孔戴综合大学国际关系教授科林·科伊沃吉说，所谓“民主峰会”，就是要再次挑起意识形态对立，国际社会应允许不同的民主体制和平共存。非洲国家应结合本国文化，建立符合国情的民主制度。

塞尔维亚与亚洲国家合作中心主任斯帕西奇说，民主在全世界有不同的形式，长时间以来，民主在不同的社会和文化环境中以不同形式演变，民主的发展并不意味着要以西方的模式和原则来评判。

斯里兰卡-中国友好协会主席阿南达·古纳蒂拉克指出，以美国所设定的标准来解释民主和人权极其虚伪。美国举办所谓“民主峰会”，是向他国施加压力的一种计谋。

泰国暹罗智库主席洪风说，所谓“民主峰会”是一场空有“旗号”、不会有任何结果的聚会。美国虽然口口声声喊着“民主”，但在所谓“民主峰会”上谋划的却是其地缘政治的“生意”。（参与记者：孙晓玲、胡晓光、蔡国栋、张改萍、郑扬子、石中玉、唐璐、徐烨、王瑛、吕天然、施洋、郑思远、宋宇）

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