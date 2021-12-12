新华社雅加达12月12日电 专访：印尼盼提升对华合作推动经济复苏——访印尼经济统筹部长艾尔朗加·哈尔塔托

新华社记者余谦梁 郑世波 汪奥娜

印尼经济统筹部长艾尔朗加·哈尔塔托日前在接受新华社记者专访时表示，新冠疫情对印度尼西亚经济和民生产生重大影响，印尼期盼未来能够进一步提升与中国在各领域合作以推动经济复苏。

艾尔朗加说，印尼每日新增新冠确诊病例已连续数月保持低位，疫情基本得到控制。印尼感谢中国在抗疫方面的支持和帮助。

艾尔朗加是印尼总统佐科内阁成员之一，自2019年起担任印尼经济统筹部长。疫情蔓延至印尼后，艾尔朗加全面负责印尼疫情防控和经济恢复工作。

艾尔朗加说，中国是印尼重要的贸易和投资伙伴。印尼是棕榈油、热带水果和燕窝等商品主要生产国，希望未来扩大相关产品对华出口。

在投资领域，艾尔朗加表示，印尼对中国投资者敞开大门，特别欢迎在推动印尼可持续发展的科技和基础设施等领域投资。同时，他表示印尼是东南亚领先的数字经济市场，印尼和中国在数字经济方面具有合作潜力。

中国驻印尼大使馆公布的数据显示，疫情期间，中国与印尼经贸合作逆势提升。中国继续保持印尼最大贸易伙伴和第二大投资来源国地位。今年上半年，双边贸易额达535.7亿美元，同比增长50.7%，印尼对华出口额为262.8亿美元，同比增长52%，双边贸易结构更加平衡。同时，中国对印尼直接投资达11.1亿美元，同比增长17.4%。

艾尔朗加表示，印尼希望与中国携手合作，共同应对当前全球产业链供应链瓶颈。

谈及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），艾尔朗加表示，RCEP是规模可观的自贸区，将助力亚太地区建设成为开放的共同市场，有助于推动技术要素流动，惠及印尼。

印尼将担任2022年G20轮值主席国。艾尔朗加表示，明年G20峰会将优先讨论数字化转型等问题，并涉及可持续能源转型等。他说，印尼与中国在逐步淘汰煤电、发展可持续能源技术领域合作前景广阔。

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