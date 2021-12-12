新华社墨西哥城12月11日电 专访：中国特色社会主义民主以造福人民为根本目标——访墨西哥伊比利亚美洲大学国际贸易专家里韦拉

新华社记者朱雨博 吴昊

墨西哥伊比利亚美洲大学国际贸易专家胡安·卡洛斯·里韦拉日前接受新华社记者专访时表示，中国特色社会主义民主充分考虑社会各界人士意见，以造福人民为根本目标，值得其他国家借鉴。

长期关注中国发展的里韦拉认为，中国在民主建设上不断发展，中国的民主模式融合了社会主义特色，支持中国大步向前、改善社会民生。

在里韦拉看来，不少实行西方民主制度的国家制定政策时，主要关注的是如何在短期内吸引选民支持以赢得选举。中国特色社会主义民主则将长期为人民谋福祉作为宗旨，时刻听取民众需求和监督意见并尽可能覆盖最广大群体的利益。

“中国政府在制定关乎国家未来的政策时，会充分征求相关环节人士的意见。从个人到机构，再到企业和相关管理部门，民主体系的各个要素都会参与决策过程。不仅在全国层面，地方也贯彻这一原则，重要事务的决策都会经过充分讨论。”里韦拉说，这为社会注入活力，给想要参与建设国家的人提供机会。

里韦拉指出，中国在如此短时间内在减贫事业上取得巨大成就，就是因为中国政府根据民众需要作出决策并调动资源，这体现了中国特色社会主义民主的成功。

里韦拉表示，中国特色社会主义民主确实与西方民主模式不同，这是一种“前所未有的模式”，中国找到了适合自身实际国情的民主模式。

他认为，与人民保持沟通、倾听人民需求，中国政府的许多做法值得其他国家借鉴。“各国可比较与中国国情的异同，可研究中国民主模式，引入其中适合自身社会实际的举措。”

“如果今后有些国家仿效中国民主制度，我不会感到惊讶，因为实践已经证明，这是一种成功的民主模式。”里韦拉说。

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