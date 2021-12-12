新华社里斯本12月11日电（记者温新年）由中国驻葡萄牙使馆主办的“促交流、展风采”葡萄牙汉语教师教学技能展示活动11日圆满结束。

中国驻葡萄牙大使赵本堂在线上举行的闭幕式上致辞说，此次教学技能展示活动为在葡汉语教师搭建一个交流平台，互学互鉴，提升教学技能和水平。长期以来葡萄牙政府和教育界高度重视汉语教学。从2006年至今，米尼奥大学、里斯本大学、阿威罗大学、科英布拉大学和波尔图大学5所高校先后设立孔子学院和孔子课堂。2015年在葡萄牙公立教育系统设立汉语教学试点项目，共13所公立中学开设了汉语课程。此外，华侨华人还开办了数所中文学校。汉语教学促进了两国人民之间的沟通和理解。

此次活动由米尼奥大学孔子学院承办。经过1个月的征集、筛选，来自葡萄牙5所孔子学院和2所中文学校的17位教师入围。

世界汉语教学学会会长钟英华、米尼奥大学校长卡斯特罗出席闭幕式并致辞。在葡5所孔子学院的中外方院长、中文学校代表、公派汉语教师和志愿者、本土汉语教师等近百人参加了闭幕式。

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