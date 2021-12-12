新华社北京12月12日电 综合新华社驻外记者报道：毛里求斯、塞浦路斯和马拉维近日首次报告发现新冠变异病毒奥密克戎毒株感染病例。

毛里求斯10日首次报告该国两例奥密克戎毒株感染病例。据毛卫生部长凯莱什·贾古特帕尔介绍，一名感染者为自南非出发于11月27日抵达毛里求斯的游客；另一名感染者为毛里求斯本地居民，他与一名近期曾前往南非后返回的人员接触后，于11月30日核酸检测呈阳性。经医院隔离治疗后，这两名感染者核酸检测结果均转为阴性，目前已返回各自的居住地。

塞浦路斯卫生部10日宣布该国首次确诊3例奥密克戎毒株感染病例。这3人都是学生，本月初从国外旅行回来，由于均为轻症，并未入院治疗。

为防范奥密克戎毒株蔓延，塞政府不断加大防控力度。从12月6日到明年1月10日，乘飞机入境的12岁以上旅客抵塞后都需自费在机场接受核酸检测。塞卫生部10日还宣布，将开始为该国5岁至11岁的儿童接种辉瑞新冠疫苗。

马拉维卫生部长昆比泽·奇蓬达9日说，该国首次发现3例奥密克戎毒株感染病例。该国卫生部门对从11月9日至12月2日采集的12个新冠阳性样本开展基因组测序，发现了这3例感染病例。（执笔记者：李雯；参与记者：文浩、郭明芳、张玉亮）

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