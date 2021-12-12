人民网北京12月11日电 （记者王海林）2021年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。为探索中俄两国未来在各领域合作和发展的新可能性，“新时期中俄战略协作：重点领域与潜力”国际会议于12月10日以线上线下相结合的方式举行。本次会议由中国社会科学院大学主办，中国社会科学院大学中俄关系高等研究院及中国社会科学院大学国际交流与合作处承办。来自中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、俄罗斯科学院世界经济与政治研究所等中俄两国专家学者和新闻媒体代表出席了会议。

全国政协委员、中国社会科学院原院长王伟光指出，中俄在各自实现强国目标的征程上，存在着根本利益一致和战略共识，存在着长期和平共处的强烈愿望。

俄罗斯国际事务委员会执行主席科尔图诺夫表示，中俄经济存在互补性，俄罗斯与中国未来应在经济和科技方面加强战略合作。

本次国际会议中俄两国专家学者通过线上线下相结合的方式共同探讨了新时期中俄战略协作的重点领域以及中俄关系中的其他重要问题，为推动中俄关系学术研究做出一定贡献。

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