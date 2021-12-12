人民网约翰内斯堡12月12日电 （记者王磊）当地时间12月11日，由南非旅游行业协会和约翰内斯堡大学（简称“约堡大学”）联合主办的全南非旅游行业旅游汉语和中国文化培训顺利举办结课仪式。该培训由开普敦大学、西开普大学、开普数学科技学院协办，同时得到南非大学协会的支持。

据介绍，此次培训为期六周，学员主要为来自南非国家旅游部的政府官员、南非各高校旅游专业师生、各级行业协会管理人员、南非旅游服务贸易公司的所有者、管理层，以及全南非旅游行业链上的从业人员。

约堡大学副校长撒拉布·辛哈高度赞扬本次培训项目，称其“为整个南非旅游业的复苏带来新动力”。他代表约堡大学祝贺学员们圆满完成培训项目，并欢迎学员们明年继续在约堡孔院学习汉语。

南非大学协会执行部主任琳达表示，大学协会的功能之一是促进大学为南非社会、经济服务。约堡大学、开普敦大学、西开普大学这些南非排名前列的大学能联合起来，以孔院联盟为支撑，为南非旅游产业服务、加强从业人员职业技能，也促进了大学旅游专业的学科发展。

来自西开普省的南非国家级导游杰米·利·斯塔福德作为杰出学员代表在结课仪式上发言。她表示学员们非常感谢和享受这次培训，授课老师和专家们的课程很有用，让他们有信心克服目前的困难，把注意力放在学习和充实自己上。

西索尔是南非一家旅游公司的主管，她告诉记者此次课程是她参加过最好的旅游培训，授课团队十分专业，课程设计有趣实用。她和很多学员都希望未来可以继续参加类似的汉语课程，并表示会带着自己的家人朋友一起来学习汉语和中国文化。

此次培训中，教师团队精心准备的授课得到学员的热烈欢迎和感谢。约堡大学孔子学院中方院长彭奕表示，旅游业是南非受疫情影响最严重的产业之一，约堡孔院很高兴可以联合南非部分孔子学院（课堂）为全南非旅游行业的复苏贡献力量。

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