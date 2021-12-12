新华社北京12月11日电 题：失败的“民主秀” 丧家的乏走狗

新华社记者

美国苦心炮制的所谓“民主峰会”如同草台班子唱戏，观者寥寥，已草草收场，留下一地鸡毛。不过，在这个寂寥的山寨级舞台上，有些跳梁小丑不甘寂寞，上蹿下跳。

比如，反中乱港分子罗冠聪在会上呼吁“民主国家”合力对抗中国，“台独”政客唐凤等人也再度妄图挑战一个中国原则。如今的美国，竟沦落到撺掇逃犯和政棍打着民主旗号煽动分裂对抗，公然干涉他国内政，不啻是当今世界的一场奇观。

这些跳梁小丑，见到美国就驯良，见到中国就狂吠，国家利益和民族尊严都不过是其可以摆上台面的价码。只要主子需要，随时可以“奉献一切”，可谓是丧家的乏走狗。

“港独”死硬分子罗冠聪，并没有如他所指般受到“迫害”，而是一名逃犯，在香港涉嫌犯刑事罪行后公然弃保潜逃。其在“峰会”上对我国作出种种无稽指控，还鼓噪所谓民主国家采取措施联合对抗中国，发言完全罔顾事实、颠倒黑白，必须予以最严厉的谴责，必将受到法律的严惩与历史的审判。

历史不会忘记，在香港国安法颁布实施前长达一年的时间，包括罗冠聪在内的反中乱港分子勾结外国和境外势力干预香港特区事务，甚至乞求外国政府或议会进行制裁。正是在他们的鼓吹煽动下，暴徒在香港肆意破坏社会安宁，令香港社会饱受创伤。讽刺的是，这个曾经严重伤害过香港的罪人，还在觍颜继续鼓动香港人走向错误道路。

一些“台独”政客也借“民主峰会”兴风作浪，台湾民进党当局派出“政务委员”唐凤和驻美代表萧美琴参会“配合演出”。其中唐凤以预录方式发表所谓“国家声明”，再度赤裸挑衅一个中国原则。美国在台海问题上的用心世人皆知，民进党当局却甘愿充当“马前卒”，利用一切机会向主子表忠心，不惜在触及两岸关系的原则问题上屡屡踩线。

一段时间以来，美方不断打出“台湾牌”，助长“台独”分裂势力嚣张气焰，一些“台独”政客借机狂吠不止，与美勾连推动台海局势走向紧张。比如，美方接连让议员和高级别官员访台，拟售台远程空对地导弹，美军舰频频穿越台海，美军机降落台湾，炮制形形色色的涉台议案法案，怂恿日本、澳大利亚和一些欧洲国家利用台湾问题滋事……这次，美方不仅单方面召集所谓“民主峰会”，还不顾中国人民感受拉台方入场、与“台独”分子勾连，再次阻遏两岸和平统一。

毋庸置疑，美方炮制这次所谓“民主峰会”，矛头直指中国。新加坡前外交部长杨荣文表示，举行“民主峰会”及邀请台湾与会，都是美国从多方面试图让中国蒙上负面色彩的部分行动。罗冠聪和唐凤之流只是美国放出的“走狗”，目的就是抹黑中国形象、遏制中国发展。对此内外勾连、狼狈为奸的不堪做派，中国政府和人民绝不允许，已经并且还将进行坚决反制。我们的反制反击，天经地义，理所当然。

应当看到，当利用几只豢养走狗输出其霸权逻辑和分裂图谋时，美方自以为傲的所谓民主价值，就露出丑陋底色。而甘愿为主子狂吠乱咬的“斗士”们，不过是一群仰人鼻息以求庇护的小丑。毕竟，他们早已无家可归。

然而，不管乏走狗们如何摇尾乞怜，如何四处狂吠，都逃不脱彻底失败的唯一宿命。罗冠聪之流的残存“港独”分子，阻挡不了香港“一国两制”伟大实践行稳致远，逆转不了香港由乱及治、由治及兴的发展大势，破坏不了750多万香港同胞融入国家发展的伟大进程。唐凤之流“台独”分子与美方的勾连，也不过是杂音和噪音，阻挡不了中国实现完全统一的历史潮流。中国实现完全统一，不会因任何人、任何势力、任何国家而改变。

美国“民主峰会”本就是注定失败的滑稽剧。今天的美式民主病态尽显，金钱政治、身份政治、政党对立、政治极化、社会撕裂、种族矛盾、贫富分化等问题愈演愈烈。国会山“沦陷”早已宣告了美式民主的全球形象崩塌。随着世界日益看清美国“主子”的假面，罗冠聪、唐凤之流必将如丧家的乏走狗，只能发出失败的哀嚎，人人喊打。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)