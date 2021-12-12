新华社北京12月11日电（记者于佳欣）据商务部消息，包括中国在内的112个世贸组织成员于10日共同联署《投资便利化联合声明》，目标是在2022年底前结束文本谈判，推动最终达成投资便利化多边协定。

据悉，签署方包括中国、欧盟、俄罗斯、日本、智利、巴西、尼日利亚等世贸组织成员，各方在声明中强调将继续坚持发展导向，并以现有谈判文本为基础推进谈判。

2016年，二十国集团（G20）杭州峰会达成了《G20全球投资指导原则》。为做好峰会成果转化，中国联合部分成员于2017年在世贸组织联合发起谈判议题，各方于2020年正式启动谈判。智利目前担任该议题谈判协调人。

该议题旨在建立国际规则，在全球范围内提升投资政策透明度，简化和加快投资审批程序，促进国际合作。截至目前，参加方已就协定框架和主要规则形成初步共识。

对外经贸大学中国WTO研究院、国家对外开放研究院教授周念利表示，投资便利化谈判是世贸组织规则的一个重要制度建设，一旦达成，将为全球投资创造更加透明、稳定、可预期的环境，促进全球投资贸易发展。对于对外投资第一大国的中国来说，也将助力企业更好“走出去”。

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