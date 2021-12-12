新华社北京12月11日电 多国人士和媒体近日表示，在美式民主失灵失效、弊病不断暴露的背景下，美国举办所谓“民主峰会”令人瞠目。美国将自己定位为主要民主国家，但实际上与民主价值观相去甚远。

美国《纽约时报》报道说，美国召开所谓“民主峰会”，已经成为世界各地批评的焦点。就连美国官员也承认，美国正因政治两极分化、种族不公正和不和谐、投票权限制和国内极端主义等问题而紧张。非营利组织“黑人选民也重要”基金联合创始人克里夫·奥尔布赖特说，“如果你不能在国内保护民主，你就不能在全球范围内输出和捍卫民主”，“当你的房子着火时，你不可能成为全球消防员。”

美国网络杂志Slate的文章说，所谓“民主峰会”是一场不透明、且重点不清晰的峰会。它存在一个十分重要的问题：美国并没有能力主办一场关于民主价值观和民主实践的峰会。美国智库皮尤研究中心调查显示，全世界只有17%的人认为美国是好的民主榜样。许多迹象显示，美国是个“陷入困境的民主国家”。美国必须证明民主政府可以做大事，但美国国会屡屡陷入僵局，联邦最高法院和公众舆论常常意见不一，美国政界和美国社会在许多问题上分歧巨大，美国最终可能发现自己什么也做不了。

马尔代夫新闻网资深编辑沙基尔发文说，美国作为全球民主捍卫者和拯救者的形象十分可疑，美国推翻的民主政府比任何其他国家都多，而且美国自身的民主制度薄弱，美国民主正明显恶化，公民自由下降、两极分化加剧、选民参与受压制，连美国人民都对其民主制度丧失信心。如果美国真想促进民主，应该先解决其国内的民主问题，恐吓、挑衅和霸权主义永远不会促进民主。

俄罗斯的美国问题专家马列克·杜达科夫表示，美国将自己定位为世界主要民主国家，并希望向其他国家传授民主，但实际上自身与民主价值观相去甚远。我们看到美国存在着大量的矛盾：政治机构受到侵蚀，社会文化两极分化，选举舞弊丑闻。这一切让人对美国的民主模式产生怀疑。（参与记者：唐璐、胡晓光）

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