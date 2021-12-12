人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

日媒：日本设备投资停滞20年

2021年12月12日09:59 | 来源：新华网
小字号

新华社北京12月11日电 《参考消息》11日刊登源自《日本经济新闻》网站的报道《日本设备投资停滞20年》。报道摘要如下：

日本设备投资依旧低迷。日本企业未将利润用于国内投资。设备不更新换代，劳动生产率无法提高，更无法弥补人口减少的影响。这一导致低经济增长率的结构性因素需引起重视。

人们常认为人口减少和少子老龄化阻碍经济增长。一桥大学特聘教授深尾京司指出，设备投资停滞也是重要原因。

引进新设备和软件可以提高生产效率，推动利润增长。经济增长率和资本增长率有一定关系。

经济合作与发展组织（经合组织）数据显示，日本包括硬件和软件在内的资本存量在2000年至2020年间仅增长9%，美国和英国分别增长48%和59%。

近年来，日本劳动力供给量有所增加。深尾认为，企业可能增加使用廉价劳动力，暂缓向机器人等节省劳动力的项目投资。

尽管自动化等是大势所趋，但企业却无动于衷。自日本泡沫经济破裂后，日本企业一直被过剩设备、人员和负债所困扰，依靠裁员才勉强存活。而这种对过剩设备的警惕心至今依然存在。

日本企业在海外积极投资，其对外直接投资额约为10年前的4倍。各大公司将目光聚焦海外，导致所获投资减少的国内市场难以发展。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部