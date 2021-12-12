新华社北京12月11日电 《参考消息》11日刊登源自《日本经济新闻》网站的报道《日本设备投资停滞20年》。报道摘要如下：

日本设备投资依旧低迷。日本企业未将利润用于国内投资。设备不更新换代，劳动生产率无法提高，更无法弥补人口减少的影响。这一导致低经济增长率的结构性因素需引起重视。

人们常认为人口减少和少子老龄化阻碍经济增长。一桥大学特聘教授深尾京司指出，设备投资停滞也是重要原因。

引进新设备和软件可以提高生产效率，推动利润增长。经济增长率和资本增长率有一定关系。

经济合作与发展组织（经合组织）数据显示，日本包括硬件和软件在内的资本存量在2000年至2020年间仅增长9%，美国和英国分别增长48%和59%。

近年来，日本劳动力供给量有所增加。深尾认为，企业可能增加使用廉价劳动力，暂缓向机器人等节省劳动力的项目投资。

尽管自动化等是大势所趋，但企业却无动于衷。自日本泡沫经济破裂后，日本企业一直被过剩设备、人员和负债所困扰，依靠裁员才勉强存活。而这种对过剩设备的警惕心至今依然存在。

日本企业在海外积极投资，其对外直接投资额约为10年前的4倍。各大公司将目光聚焦海外，导致所获投资减少的国内市场难以发展。

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