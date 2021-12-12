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专访：谋求霸权对美国自身和整个世界都很危险——访波兰政治学教授、中国问题专家维克托

2021年12月12日09:57 | 来源：新华网
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新华社华沙12月11日电 专访：谋求霸权对美国自身和整个世界都很危险——访波兰政治学教授、中国问题专家维克托

新华社记者张章

波兰政治学教授、中国问题专家兹比格涅夫·维克托日前在接受新华社记者专访时说，维持美国霸权地位是美国政府召集所谓“民主峰会”的真正动机所在。当今世界趋于多极化，谋求霸权对美国自身和整个世界都很危险。

“美国创造这样一个概念，即所谓‘民主峰会’，是错误的。”维克托在波兰西南部城市弗罗茨瓦夫对记者说。

曾在波兰弗罗茨瓦夫大学任教的维克托认为，对于希望按照本国价值观行事、爱好和平的国家来说，美国寻求霸权的做法不可接受。“这可能会导致世界上不必要的冲突，伊拉克战争和阿富汗战争就是最好的证明。”他说。

他强调，民主是一个复杂概念。经过多年发展，包括中国的民主制度在内，民主形式多种多样。“每个国家都希望建立适合本国经济、历史和政治发展的民主制度”，“决定一个国家是否民主的基本标准首先要看这个国家的统治者，而对于中国来说，中国人民就是国家的主人”。

维克托表示，每个国家都有权选择自己的民主治理模式，这是内政问题，其他任何国家都无权干涉。

现年79岁的维克托曾多次访问中国，担任过武汉大学客座教授，见证了中国在中国共产党领导下的发展和壮大。维克托表示，在世界范围内中国政府已得到越来越多人的认可。他相信，中国共产党领导下的中国拥有巨大潜力，中国人民的未来更加美好。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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