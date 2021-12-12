新华社海口12月11日电（记者严钰景、夏天）以“团结协作，聚焦发展，携手推进中国-东盟全面战略伙伴关系”为主题的中国-东盟高级别智库论坛11日以线上线下相结合方式举行。东盟十国前政要和东盟秘书处代表出席开幕式。约200人线上线下参会。

中国宋庆龄基金会主席王家瑞表示，中国与东盟建立对话关系30年来，双方关系实现跨越式发展。当前，中国东盟迈入全面战略伙伴关系新阶段，中方愿与东盟方一道，构建更为紧密的中国-东盟命运共同体。

中国人民外交学会会长王超表示，中方愿与东盟一道努力，进一步巩固提升政治互信，深化拓展抗疫和经济复苏合作，朝着构建更为紧密的命运共同体迈出新的步伐。中国高水平开放将为中国与东南亚国家带来更多合作机会。

马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰表示，中国东盟全面战略伙伴关系是目前亚太地区最成功的经济合作模式之一。面对新冠肺炎疫情，中国东盟全面战略伙伴关系保持稳定，持续互惠互利。双方在疫苗研发生产、数字经济、绿色经济和蓝色经济等新领域具有充足合作潜力。

泰中文化经济协会会长、泰国前国会主席颇钦·蓬拉军认为，“一带一路”倡议是中国与东盟伙伴关系的重要支柱。“‘一带一路’倡议覆盖世界一半以上人口，带来进步与共赢，最终有助于消除贫困。”

老挝前副总理宋沙瓦·凌沙瓦说，东盟国家期待落实区域全面经济伙伴关系协定，推动本国发展同“一带一路”倡议对接。中老铁路这样的重大标志性项目将为东盟与中国乃至世界的交流合作注入新的强劲动力。

越南前副总理兼外长范家谦认为，中国与东盟建立全面战略伙伴关系有助于东盟从东南亚国家间合作组织逐渐发展为在地区合作机制中具有中心地位的组织。

本次论坛为期一天，设置“战略互信”“经贸合作”“海南自贸港与东南亚合作”等多个议题。论坛由中国人民外交学会、中国（海南）改革发展研究院、印尼战略与国际问题研究中心和新加坡国立大学东亚研究所共同举办。

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