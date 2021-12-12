新华社伦敦12月11日电（记者张代蕾）第七届全球中国对话论坛10日在伦敦英国社会科学院举行，多国专家学者以线上或线下方式与会，围绕主题“全球治理改革”展开对话与交流。

据主办方、位于英国的全球中国学术院介绍，本次对话论坛包括社会与环境、数字安全与地缘政治、个人身份与文化认同、机构改革四大板块。来自中国、英国、美国、德国等多个国家的与会者就气候变化、新冠疫情等当今挑战人类生存的问题交流见解，并提出全球治理改革建议。

中国驻英国大使馆公使杨晓光发表视频致辞时说，面对世界百年未有之大变局和全球治理体系面临的挑战，中国主张践行真正的多边主义，不断完善全球治理体系；弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值；聚焦共同合作与行动，深入落实全球合作议程。他表示，中英都是联合国安理会常任理事国和世界主要经济体，应该保持良好沟通，加强对话与合作，为世界早日战胜疫情、完善全球治理、实现发展繁荣作出贡献。

英国外交部东北亚和中国区主任丹·查格出席论坛并致辞说，面对气候变化、新冠疫情、数字安全等全球挑战，各国对话与合作非常必要。此次论坛的举办恰逢其时，英国和中国都需要挑起重任，寻求改善全球治理的更佳方案。

英国知名社会学家、全球化概念首倡者之一马丁·阿尔布劳在论坛期间发布新书《中国与人类命运共同体：探讨共同的价值观与目标》。他表示，全球治理涵盖全球社会秩序，从最广义上讲，能使世界各国人民得以应对生存挑战，给人类带来过上充实生活的机会。而中国提出的构建人类命运共同体倡议为世界提供了类似愿景。

全球中国对话论坛创立于2014年，致力于促进中西方跨学科、跨行业的交流研讨。

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