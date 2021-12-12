人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

第七届全球中国对话论坛关注全球治理改革

2021年12月12日09:45 | 来源：新华网
小字号

新华社伦敦12月11日电（记者张代蕾）第七届全球中国对话论坛10日在伦敦英国社会科学院举行，多国专家学者以线上或线下方式与会，围绕主题“全球治理改革”展开对话与交流。

据主办方、位于英国的全球中国学术院介绍，本次对话论坛包括社会与环境、数字安全与地缘政治、个人身份与文化认同、机构改革四大板块。来自中国、英国、美国、德国等多个国家的与会者就气候变化、新冠疫情等当今挑战人类生存的问题交流见解，并提出全球治理改革建议。

中国驻英国大使馆公使杨晓光发表视频致辞时说，面对世界百年未有之大变局和全球治理体系面临的挑战，中国主张践行真正的多边主义，不断完善全球治理体系；弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值；聚焦共同合作与行动，深入落实全球合作议程。他表示，中英都是联合国安理会常任理事国和世界主要经济体，应该保持良好沟通，加强对话与合作，为世界早日战胜疫情、完善全球治理、实现发展繁荣作出贡献。

英国外交部东北亚和中国区主任丹·查格出席论坛并致辞说，面对气候变化、新冠疫情、数字安全等全球挑战，各国对话与合作非常必要。此次论坛的举办恰逢其时，英国和中国都需要挑起重任，寻求改善全球治理的更佳方案。

英国知名社会学家、全球化概念首倡者之一马丁·阿尔布劳在论坛期间发布新书《中国与人类命运共同体：探讨共同的价值观与目标》。他表示，全球治理涵盖全球社会秩序，从最广义上讲，能使世界各国人民得以应对生存挑战，给人类带来过上充实生活的机会。而中国提出的构建人类命运共同体倡议为世界提供了类似愿景。

全球中国对话论坛创立于2014年，致力于促进中西方跨学科、跨行业的交流研讨。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部