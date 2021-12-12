人民网曼谷12月11日电 （记者赵益普）12月10日，中国驻菲律宾大使馆在马尼拉举办2021年媒体圣诞沙龙活动。近百名菲官员、主流媒体记者、网络博主等以线上线下方式参加沙龙活动。

菲律宾总统前发言人洛克在活动中表示，菲律宾有一句谚语：“你可以与你的亲戚吵架，但永远不要与你的邻居吵架。”亲戚可能不会在你需要时帮忙，但邻居经常能助你一臂之力。中国是菲律宾的好邻居，与我们分享了疫苗，目前已有约23%的菲律宾人接种了中国疫苗。“我们永远不会忘记中国这个好邻居向我们展示的善行。”洛克说。

据了解，中国目前已累计向菲提供超过5500万剂疫苗，是菲疫苗接种计划的“主力军”。与此同时，中菲政府间大项目也进展顺利，迄今已完成11个项目，另有十余个政府间合作项目正在稳步推进中。今年前7个月，中国对菲非金融类直接投资1.1亿美元，同比增长36.9%。此外，今年前10个月，中菲双边贸易额达662.2亿美元，同比增长37.4%。

中国驻菲律宾大使黄溪连在活动中表示，在两国领导人的战略引领下，中菲以抗击疫情和经济复苏为主线，深化各领域互利合作，携手构建了更紧密的中菲新时期伙伴关系。

活动现场，菲滑冰协会主席妮基、菲冰雪运动员阿莉森·帕蒂切托、索菲亚·弗兰克和迈克尔·马丁内斯等表达了对北京冬奥会的热烈期待，并送上了美好祝福。现场大屏还播放了“我的中国缘”短视频大赛获奖作品，介绍了驻菲使馆脸书开通一年来的成长过程及“爆款”贴文。

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