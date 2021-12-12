人民网华盛顿12月11日电 （记者张梦旭）据美国媒体报道，12月11日，一连串异常强烈的非季节性强风暴和龙卷风袭击了美国阿肯色州、伊利诺伊州、肯塔基州、密苏里州、密西西比州和田纳西州等6州。肯塔基州州长安迪·贝希尔11日下午表示，该州至少有 70 人丧生，最终死亡人数可能会增加到 100 多人。该州共遭受了四次龙卷风袭击，其中一次在地面上停留了200多英里。

“这是我们州历史上最具破坏性的龙卷风袭击，破坏程度是我从未见过的。” 安迪·贝希尔在新闻发布会上表示。在肯塔基州梅菲尔德,龙卷风突然袭击了一处制造蜡烛的工厂，当时厂房中有约110人，大约40人获救。贝希尔说，他相信有几十人在此遇难。当地官员表示，他们正在断水断电、道路被阻的情况下，艰难地在废墟中搜寻。

《纽约时报》报道，其他州也受到了重创。官员们表示，伊利诺斯州一处亚马逊仓库坍塌造成至少2人死亡，田纳西州有3人死亡，阿肯色州有2人死亡。

美国总统拜登11日下午表示，这可能是美国历史上最严重的龙卷风袭击事件，现在还不知道受灾情况的全貌，但联邦政府将竭尽全力帮助受灾各州。拜登还批准了肯塔基州进入紧急状态的联邦声明。他表示，一旦确定他和他的工作人员不会“妨碍救援和恢复”工作，他将访问肯塔基州。

根据追踪美国电力供应情况的网站PowerOutage.us的报告，截至11日上午，田纳西州约有 14万户家庭断电，肯塔基州有 9.2万户家庭断电，阿肯色州有2.3万户家庭断电，伊利诺伊州近 1.6万户家庭断电，密苏里州约 1万户家庭断电。

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