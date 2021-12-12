本报记者 任皓宇 于景浩

12月11日，中国—东盟高级别智库论坛视频会议举行。来自中国与东盟国家的嘉宾及专家学者代表通过线上线下方式共聚一堂，围绕“团结协作，聚焦发展，携手推进中国—东盟全面战略伙伴关系”深入讨论交流，为中国—东盟关系未来发展贡献智慧、凝聚共识。

中国宋庆龄基金会主席王家瑞在致辞中表示，中国与东盟建立对话关系30年来，双方关系实现跨越式发展。当前，中国东盟迈入全面战略伙伴关系新阶段，中方愿与东盟方一道，构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。

柬埔寨宪法理事会成员、前副首相盖博拉斯美认为，东盟与中国拥有共同的利益、共同的期待。东盟—中国全面战略伙伴关系是双方在互信基础上形成的。希望未来双方能进一步加强沟通，提升互信水平，共同维护地区和平、安全、繁荣和可持续发展，造福东盟人民和中国人民。

在泰中文化经济协会会长、泰国前国会主席颇钦·蓬拉军看来，共建“一带一路”是东盟中国合作的重要内容，有助于推动减贫、绿色发展等议程。“东盟与中国的合作是对多边主义的支持，将增强我们战胜共同挑战的力量和信心。东盟与中国的合作一定能够取得更大成功，实现互利共赢和共同繁荣。”

老挝前副总理宋沙瓦·凌沙瓦说，国际和地区形势正经历深刻变革，维护和平稳定是地区国家共同的愿望。我们期待和中方共同有效落实区域全面经济伙伴关系协定，推动本国发展战略同“一带一路”倡议对接，共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好的家园。

越南前副总理兼外长范家谦表示，过去30年来，东盟—中国关系成为东盟同对话伙伴关系中最具活力、成果最丰硕的关系之一。当前，东盟各国面临新冠肺炎疫情、自然灾害等带来的前所未有困难和挑战，加强与中国合作有利于增进各国人民福祉。“我们要比以往任何时候都更加团结，携手行动，推动东盟—中国全面战略伙伴关系发展，为促进地区乃至世界和平、安全、稳定和可持续发展作出重要贡献。”

马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰表示，中国提出共建健康丝绸之路、数字丝绸之路、绿色丝绸之路等倡议，为本地区的共赢合作提供有效路径。东盟峰会通过了蓝色经济宣言，建立中国—东盟蓝色经济伙伴关系应是双方未来合作重点之一。

印度尼西亚外交政策协会创始人、前副外长迪诺认为，东盟与中国应进一步推动人文方面的交流。强大的民意基础有助于增进互信水平，进一步推动东盟与中国关系向前发展。

新加坡外交部巡回大使、前东盟秘书长王景荣说，今年我们迎来了东盟与中国建立对话关系30周年。进入下一个10年，双方应继续深化贸易投资合作，促进数字经济发展，加强绿色金融、可再生能源等方面的合作，努力实现可持续发展。

菲律宾众议院前副秘书长达伦·德赫苏斯说，世界经济正在努力从新冠肺炎疫情中复苏，区域和全球合作越来越重要。面对疫情挑战，东盟和中国将继续守望相助、团结合作。“希望通过团结合作，我们可以构建一个多边主义的未来。”

缅甸战略与国际问题研究所研究员吴丹吞表示，东盟—中国关系进入新时代，我们将迎来新的合作机遇，双方经贸、人文等各领域合作拥有光明的未来。

该论坛由中国人民外交学会、中国（海南）改革发展研究院、印尼战略与国际问题研究中心、新加坡国立大学东亚研究所共同举办。与会嘉宾一致认为，30年来，中国与东盟国家坚持相互尊重、合作共赢，双边关系取得里程碑式成果。期待双方携手同行，为中国—东盟全面战略伙伴关系开辟更加光明的前景，为地区和平稳定、发展繁荣作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年12月12日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)