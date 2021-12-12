本报记者 刘玲玲

“中国通过有效的经济社会改革，不断推动现代化建设，实现全面小康，‘中国奇迹’世界瞩目。”多哥执政党保卫共和联盟（以下简称联盟党）执行书记阿朝力日前在接受本报记者采访时如是表示。阿朝力衷心祝愿中国共产党创造更加辉煌的成就，相信这必将为多哥等发展中国家带来更多发展机遇。

阿朝力高度赞扬中国共产党带领中国人民取得的伟大成就。他说，几十年前，中国人均国内生产总值还处在较低水平。通过持续快速发展，中国已稳居世界第二大经济体地位，实现了全面小康，“中国发展经验为发展中国家带来启发”。

今年，阿朝力参加了中国驻多哥大使馆同联盟党联合举办的“中国共产党百年辉煌”主题研讨会，同与会嘉宾一起回顾中国共产党百年发展历程。阿朝力认为，中国共产党是为中国人民幸福、中华民族复兴而诞生的，同时一直把为人类作出新的更大贡献作为自己的使命，这体现了中国共产党志存高远、理想远大。

阿朝力说，通过与中国共产党的交流互动，联盟党深切认识到，各国都需要根据本国国情探索适合自身的发展道路。“习近平新时代中国特色社会主义思想强调促进社会公平正义、保障人民安居乐业，强调推动构建人类命运共同体，我们高度赞赏这些理念。我们高兴地看到，中国正将这些理念融入共建‘一带一路’之中，为各国间合作注入强大动力。”

2018年，阿朝力曾到北京参加中非合作论坛北京峰会，对习近平主席在峰会开幕式上的主旨讲话记忆犹新：“习近平主席强调，中非要携起手来，共同打造责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体。联盟党对此高度赞赏，打造更加紧密的中非命运共同体是构建人类命运共同体的重要组成部分。”

自1972年中多建交以来，两国在基础设施、医疗卫生、社会民生、文化交流等领域合作取得丰硕成果。在多哥，中国援建的机场、港口、滨海公路等标志性基建设施为改善当地民生提供了重要助力。“多中两国人民合作成果丰硕，友好关系不断深化。”阿朝力指出，非中友谊源远流长，双方拥有相近的理念和许多共同目标，中国的发展为非洲国家创造了机遇。多哥将继续加强与中方的合作，共同推动构建人类命运共同体。

援助医疗物资、召开视频会议、建设检测实验室……疫情防控期间，中国向多哥提供多种形式的抗疫援助。“中国为多哥人民提供的无私帮助令我们深受感动，也让我们看到了中国共产党是如何及时高效应对疫情的。我们借鉴了中国的抗疫和发展经验，尽最大努力保障国家运转和人民生活，同时激发内生动力，提升经济韧性。”

阿朝力表示，中国共产党始终以开放姿态与联盟党保持多种形式的交往，并取得丰硕成果。联盟党愿学习借鉴中国共产党有益经验，更好地提升联盟党党员素质能力，并在中国共产党的帮助下推进党校建设等。“我们希望两党继续加强多领域、常态化交流合作，推动两党关系不断向前发展。”

《 人民日报 》（ 2021年12月12日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)