本报记者 暨佩娟 尚凯元 李欣怡

过去4个月，来自安哥拉、纳米比亚、冈比亚等20多个非洲国家的学员，在北京大学东方奖学金项目资助下走访了中国很多地方，近距离观察中国城市乡村，了解中国经济社会发展成就，进一步感知真实、立体、全面的中国。学员们表示，中国共产党坚持以人民为中心，在脱贫攻坚中始终坚持“不让任何一个人掉队”，展现出强大的领导力和高度的责任感。中国的发展理念值得学习借鉴，他们将总结在中国所学，为推动非中务实合作贡献力量。

“我要把中国这些发展理念带回去”

江西省井冈山市茅坪乡神山村，山高坡陡，曾是典型贫困村。2016年2月，习近平总书记来到这里，看望慰问贫困群众，共商脱贫攻坚之策。此后，村里发展扶贫产业和乡村旅游，村民收入显著增加。目前80%的村民参与到乡村旅游中，日子越过越好。非洲学员们到访神山村后纷纷感叹：“这里道路干净平整，环境优美，人人干劲十足，朝着一个目标团结奋斗。”

“中国开展结对帮扶，先进带动后进，实现精准扶贫。我要把中国这些发展理念带回去，从改善基础设施开始，带动贸易发展，提振经济活力，努力让冈比亚民众也能摆脱贫困。”冈比亚外交部副常务秘书海德拉说。

马拉维学员布莱恩·班达认为，在中国学的“领导力与中国的社会经济转型”课程很实用。中国共产党坚持以人民为中心，在脱贫攻坚中始终坚持“不让任何一个人掉队”，展现出强大的领导力和高度的责任感。

“中国脱贫攻坚取得巨大成功。布隆迪也在全国范围内建立合作社，开始向各行政单位派遣扶贫人员。”布隆迪外交与发展合作部新闻司顾问艾弗拉·尼勤比克杰说，中国同非洲国家面临共同的发展任务，中国的成功经验值得借鉴。

“我在贵州农村看到，那里交通网络畅达，夜晚灯火通明。许多农民集体迁入宽敞的新房，脸上洋溢着幸福的笑容。”坦桑尼亚政府首席发言人助理罗德尼·萨迪厄斯说，让他印象最深的是，中国建筑师克服技术难题，在贵州复杂的地形地貌上建造了多座技术领先的大桥，令人钦佩。

学员们参观了位于黔南地区被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜。尼勤比克杰说，看到“中国天眼”时感到格外震撼。“中国坚持用生态文明理念指导发展，中国的做法表明，科技进步和环境保护可以相得益彰，值得其他国家借鉴。”

班达注意到，中国民众都在各自岗位上踏实努力工作，为美好生活而奋斗。加蓬民主党副总书记、青联主席阿科塞尔·阿耶努埃认为，社会的发展进步和生活水平的提高，让中国百姓拥有充分的幸福感、获得感。

“中国真诚希望其他发展中国家齐头赶上”

中国连续12年保持非洲最大贸易伙伴国地位，是非洲农产品出口的第二大目的地国。肯尼亚鲜花、卢旺达咖啡、喀麦隆白胡椒、塞内加尔花生等非洲特色产品走进中国千家万户。

面对疫情挑战，中非共建“一带一路”项目坚持运行，近10万名中国技术和工程人员坚守岗位。萨迪厄斯表示，通过共建“一带一路”合作，坦桑尼亚很多村庄的产品都有了通往城市的渠道，雨季运输货物的时间大大缩短。

学员们兴致勃勃地谈起中非合作给各自国家带来的变化：在冈比亚，中国企业建设了冈比亚国际会议中心，还建造了连通冈比亚河南北的桥梁和道路。在布隆迪，中国援建的15兆瓦胡济巴济水电站建成后，将为布隆迪全国增加近1/3的电力供应。在加蓬，中方援建的加蓬利伯维尔综合学校可以大大改善当地教育条件；中方承建的公路项目建成后，将帮助该国第一大港让蒂尔港首次与内陆实现公路连接……

许多中非合作举措都着眼青年、培养青年、扶助青年，致力于为他们提供更多就业机会：中企承建的加蓬恩考克职业教育培训中心，为加蓬培养急需的职业技术人才；中国驻布隆迪大使馆连续多年通过“大使助学金”项目，为布隆迪大学研究生院贫困学生提供资助，帮助他们解决生活困难，更好投身学业。“中国在非中合作论坛第八届部长级会议上宣布，将向非洲派遣500名农业专家，这有助于为非洲国家培养青年农业科研领军人才和农民致富带头人。希望更多中国专家来到马拉维，助力马拉维农业发展。”班达说。

阿耶努埃表示，中国坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，遵循科学规律，为非洲国家制定防疫政策提供了重要借鉴。“加蓬将大力弘扬科学精神，破除民众对疫苗的误解，在国际社会的帮助下加快疫苗普及。”

中国和非洲共同发起了“支持非洲发展伙伴倡议”，呼吁国际社会加大对非洲的支持力度，把资源投向非方最急需的领域，帮助非洲克服困难。“这是家庭成员间的合作。”阿耶努埃表示，“中国真诚希望其他发展中国家齐头赶上，还力所能及地帮助解决迫切需求。中国永远是非洲的好朋友、好伙伴、好兄弟。”

“这样的合作符合非洲的实际需要”

半个多世纪以来，在中非关系发展的每一个关键时期，中非双方都能登高望远，找到中非合作新的契合点和增长点，推动中非关系实现新的跨越。不久前举行的中非合作论坛第八届部长级会议，进一步巩固了中非合作成果，有利于促进非洲国家经济复苏和社会发展。

“中国在2018年非中合作论坛北京峰会期间作出承诺，决定扩大进口非洲商品特别是非资源类产品，我们的大豆和香料等产品因此远销中国，农民获益良多。”萨迪厄斯表示，非中合作论坛第八届部长级会议为深化双方更多领域合作提供了可能。

来自安哥拉的学员阿德雅妮·科斯塔说，几个月的见闻加深了她对中国的了解，非中合作论坛第八届部长级会议为未来的非中关系发展指明了方向。今后，她将结合自身优势，为促进本国与中国的全方位多领域合作不断努力。

海德拉表示，非中合作论坛第八届部长级会议期间中方宣布，将同非洲国家密切配合，共同实施“九项工程”。中方宣布“再向非方提供10亿剂疫苗”“为非洲国家援助实施10个医疗卫生项目”等一系列举措，想非洲之所想，急非洲之所急。冈比亚期待派遣更多医务人员来中国进修，改善当地医疗水平。“中国一直在真心实意地帮助我们解决发展难题，此次论坛会议为推动非中务实合作提质升级提供了指引。”

“在共建‘一带一路’框架下，中国已帮助非洲建设了多个承接技术转移的产业园区，这样的合作符合非洲的实际需要。”阿耶努埃表示，几天前，他在第五届非中青年领导人论坛上，就资源可持续利用问题与中国同行进行了对话。“中国高度重视气候变化问题，我们从中国的应对气候变化方案中得到很大启发。”他表示，非洲国家迫切需要掌握先进科技，加快推进农业现代化，以增强自主发展的内生动力，把资源优势转化为发展优势，实现跨越式发展。

《 人民日报 》（ 2021年12月12日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)