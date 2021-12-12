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中国常驻联合国副代表：

外部强加所谓的民主方案是对民主精神的背叛

2021年12月12日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报联合国12月11日电  （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表戴兵10日在安理会审议苏丹问题时强调，苏丹当前局势证明，外部强加所谓的民主方案，只是以民主为旗号，借机干涉别国内政，不是真正的民主。

　　戴兵说，苏丹政治过渡持续取得积极进展，政治过渡重回正确轨道，中方对此表示欢迎。这充分表明，只要当事方以国家和人民利益为重，坚持对话协商，作出必要妥协，就能够达成妥善解决方案。中方呼吁苏丹各方继续落实政治协议，保持政治过渡的良好势头。苏丹各方要在宪法和法律框架内表达诉求，避免诉诸暴力和出现人员伤亡，为政治过渡创造良好条件。国际社会在调解过程中要采取中立、平衡立场，从苏丹客观实际出发，尊重苏丹的选择，避免强加外部解决方案。

　　他指出，实现民主的方式是多元的，没有也不应有固定模式。各国的民主道路、民主模式应当符合各自的国情和发展实际，应当由各国自己去探索和发展。实践反复证明，外部强加所谓的民主方案，只是以民主为旗号，借机干涉别国内政，实际上是对当事国民主的剥夺，是对民主精神的背叛，不是真正的民主。

　　戴兵说，苏丹当局采取经济改革措施取得一定成效，但总体状况仍然欠佳。在此情况下，部分金融机构和国家暂停减债和经济援助，将加重苏丹发展负担，加剧苏丹人民生活困境。中方敦促国际社会维持对苏丹的经济支持和援助力度，为苏丹渡过难关注入正能量。苏丹安全能力建设仍需进一步加强，以妥善应对族群冲突等问题，更好落实平民保护国家方案。安理会要认真研究武器禁运对苏丹安全能力建设的影响，并采取切实措施予以消除。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月12日 06 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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