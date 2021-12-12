美国悖逆历史潮流举办的所谓“民主峰会”招致国际社会一片批评之声，惨淡收场是必然的结果

美国举办的所谓“领导人民主峰会”毫无民主可言，完全按照打压他国、分裂世界的预定剧本上演。美方刻意安排畏罪潜逃的反中乱港分子登台抹黑香港、抹黑中国，给台湾民进党当局代表提供舞台发表所谓“国家声明”、挑战一个中国原则，并在世界人权日当天以“人权”为借口对中方发起新的制裁，荒谬至极。美方肆意挥舞所谓“民主”“人权”大棒，粗暴干涉中国内政，遏制打压中国，正是其将民主人权工具化、武器化的铁证。

在所谓“民主峰会”上，这些反中乱港分子、“台独”分子卖力表演，甘当美国的政治傀儡，只会将自己钉在历史的耻辱柱上。被香港警方通缉的犯罪嫌疑人罗冠聪罔顾事实、颠倒黑白，肆意攻击香港国安法，再度乞求外部势力干涉香港事务、抗衡中国。这种数典忘祖、背叛祖国的行径，必将遭到人民的唾弃和历史的审判。台湾民进党当局以所谓“国际空间得到提升”愚弄台湾民众，其代表在会上继续编织“台独”迷梦，公然迎合美方搞意识形态对抗中国的图谋，不以为耻、反以为荣。美台露骨的勾连挑衅行径让人们进一步看清，台湾当局企图“倚美谋独”，美方一些人有意搞“以台制华”，才是当前台海局势面临新一轮紧张的根源。

美方挖空心思将这些政治傀儡推向前台，为反中乱港分子和“台独”分子张目，公然挑战一个中国原则，干涉中国内政，充分说明所谓“民主峰会”是在假民主之名行打压他国之实。新加坡前外交部长杨荣文一针见血地指出，举办所谓“民主峰会”是美国多方面打击中国行动的一部分。面对美方如此赤裸裸的霸权挑衅行径，中方以有力行动捍卫自身正当权益，坚决反击其干涉中国内政、损害中国主权和领土完整的恶劣言行，向国际社会发出激浊扬清的正义之声，戳穿美方滥用民主、亵渎民主、破坏民主的阴谋诡计。

民主不是美式霸权的私器，美国没有垄断民主话语的权利。公道自在人心。一个国家民主不民主，这个国家的人民心中自有一杆秤。一个国家在世界上的做法民主不民主，世界人民心中也有一杆秤。香港民主实践的有序发展，让那些以“民主”之名编织的攻击抹黑之词不攻自破。12月10日，尼加拉瓜同中国复交，成为第181个同中国建立外交关系的国家，再次表明同中国建立和发展外交关系是时代大势，任何势力都无法阻挡。至于美国再度挥舞所谓制裁大棒，毫无意义，根本吓不倒中国和中国人民。近年来，美方频频以各种借口对中国进行单边制裁，不但从来没有奏效，只会让中国更加坚定不移地做好自己的事情，让中国人民更加团结一心把祖国建设得更加强大。

青山遮不住，毕竟东流去。中国立天下之正位，行天下之大道，美国费尽心机攻击抹黑、遏制打压注定徒劳。美国悖逆历史潮流举办的所谓“民主峰会”招致国际社会一片批评之声，惨淡收场是必然的结果。百年变局和世纪疫情交织叠加，国际社会比以往任何时候都更需要团结合作。美方应立即改正其错误言行，同中方相向而行，推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道，做些对两国人民、世界人民真正有益之事。

《 人民日报 》（ 2021年12月12日 06 版）

(责编：赵欣悦、白宇)