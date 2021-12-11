中国中央广播电视总台CGTN制作的两集大型专题片《起底“美式民主”》第二集《民主面具下的战争机器》于12月10日上线播出。

多年来，美国高举所谓“美式自由民主”的大旗，强制输出自己的政治理念与价值观念，严重损害世界和平、稳定和发展，或已成为世界最大的威胁。

被称为“世界警察”的美国究竟使用了哪些不堪手段？其行为又造成了怎样沉重的国际人道主义灾难？本集聚焦美国在国际上的种种劣迹，起底所谓“民主、自由”背后的美式霸权。

01

阿富汗战争造成的人道主义灾难

长期以来，美国热衷于打着促进“和平、人权和民主”的旗号，对外开展军事行动，陷当地民众于水火。阿富汗战争就是一个例子。

911事件之后，美国以“追捕相关目标人物”和“推行民主改造”为由对阿富汗发起军事行动。在美国占领下的阿富汗，政治格局支离破碎，选举政治沦为谋求利益的手段，经济体系严重依赖援助，美国输出“民主”失败。

华东师范大学政治学教授约瑟夫·格雷戈里·马奥尼指出，美国从一开始就不是要解放阿富汗，而是为了实现美国超级大国单边主义的战略目标。莫斯科美国大学高级研究员马丁·西夫则表示：“无论从理性的、历史的、还是政治的标准看，（美国）占领阿富汗都是彻底的失败。”

长达20年的战争让阿富汗满目疮痍，预计有超过17.6万人在这场战争中失去生命，包括4.6万阿富汗平民和2312名美国军人。

联合国世界粮食计划署执行干事戴维·比斯利形容战后的阿富汗正发生着 “地球上最可怕的人道主义灾难。”2300万人忍饥挨饿，冬季的严寒与干旱的交织让阿富汗仿佛“人间炼狱”。

02

频繁战争的背后

2019年，前总统吉米·卡特指出，美国建国后的242年间，仅有16年处于和平状态。据统计，从1945年到2001年，世界上153个国家和地区发生的248起武装冲突中，有81%是由美国发动的。

密苏里大学堪萨斯城分校迈克尔·哈德逊教授指出：“只要它（美国）喜欢你，例如乌克兰，不管你采用什么形式的政府，它都会认定你为民主国家，要多少钱都给。但要是你试图挣脱美国的控制，如果你不把自己的自然资源卖给美国，那就会被掐断赖以支撑自体财政循环，和促进自身经济增长的金融基础。”

而利润就是这架战争机器的燃料。美国军国主义的背后是一张深深纠缠的特殊利益网络。2019年，全球军售中美国占比高达61%。全球前10名的国防承包商中有5家是美国公司。从2001年到2021年，这些公司的股票以58%的比例跑赢市场。

03

“美式民主”的肮脏手段

为了实现目标，美国采取了多种多样的政策工具。军事行动，外交施压，技术压制和经济制裁等等，不一而足。

除了军事化行动之外，情报机构的秘密行动也是其手段之一。自称“非政府组织”的全国民主基金会早已臭名昭著。美国国会批准该组织成立，并不时向基金会提供特别拨款，“以便在具有特定利益的国家开展特定的民主活动。”

为了维持世界霸权，美国采取了技术封锁。中国公司华为并不是其长臂司法管辖的第一个受害者。法国电力公司阿尔斯通、日本芯片制造商东芝都曾陷入过美国的“陷阱”。

美国打着“民主”的名义，对别国发起经济制裁，结果却是人民在承受苦难。96%以上的委内瑞拉家庭因制裁陷入贫困，伊朗600万病患陷入药物短缺的绝境，还有伊拉克、黎巴嫩、利比亚、白俄罗斯、古巴、南苏丹、叙利亚、朝鲜……这样的国家不胜枚举。

宣扬民主旗号的美国，带给世界的却是霸权、流血冲突以及人道主义灾难。

来源：CGTN

(责编：牛镛、岳弘彬)