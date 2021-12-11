新华社北京12月11日电 综合新华社驻外记者报道：我驻多国使节近日在驻在国媒体发表署名文章或举办交流活动时表示，美国举办的所谓“领导人民主峰会”实质是以“民主”为由头妄图划分阵营、复活冷战思维，蓄意挑动分裂对抗，其目的是服务美自身霸权。

中国驻南非大使陈晓东在南非主流媒体发表题为《民主不是狭隘的，而是全人类的共同价值和追求》署名文章。文章指出，美国召开的所谓“民主峰会”不仅邀请对象时采取明显双重标准，“抵御威权主义”等议题设置更是明显在夹带私货，意在推动将其自身价值观“武器化”，以“民主”为名以号令天下。其实质是以民主、人权为借口肆意干涉别国内政，渲染意识形态对立和矛盾，在世界上制造新的冲突和分裂。这将严重破坏国际合作的和谐氛围，损害广大发展中国家崛起的外部环境和世界和平发展环境，必然遭到国际社会的共同反对。

中国驻委内瑞拉大使李宝荣在委主流媒体发表题为《民主不是你手里的“板砖”》署名文章。文章说，美国自诩“民主灯塔”，动辄对他国“制裁”“封锁”，实际上自身民主状况千疮百孔。特别是新冠疫情暴发以来，美国抗疫溃败，普通民众生命健康安全受到直接威胁，美政客却在“选情大于疫情”的政治角力中争斗不休，这是对民主莫大的讽刺。美国打着民主旗号在世界上人为划分阵营、蓄意制造分裂，企图破坏以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，其实质就是要复活冷战思维，挑动分裂对立，服务自身霸权。

中国驻荷兰大使谈践日前在同荷中商务理事会代表在线交流时表示，所谓“民主峰会”，假借民主名义，在世界上制造分裂，给世界经济发展和国际合作带来严重负面影响。面对新冠疫情、气候变化、恐怖主义、供应链危机等全球性挑战，世界需要的不是挑动分裂和对抗的“民主峰会”，而是在联合国宪章宗旨和原则基础上加强团结合作，携手应对共同挑战。

中国驻科威特大使李名刚在科主流媒体发表题为《民主是全人类的共同价值》的署名文章说，没有任何国家能“垄断”民主，民主是全人类的共同价值。无论国家大小，国际关系的民主化是以相互尊重、公平正义、合作共赢为前提，世界上的事情只能由各国政府和人民共同商量来办。

中国驻斯里兰卡大使戚振宏在斯主流媒体发表题为《民主不是“可口可乐”》的文章说，由于各国对民主内涵的认识、选择实现民主的方式不会千篇一律，这就决定了民主不是“可口可乐”。用单调的眼光审视人类五彩缤纷的民主制度和实践，本身就是一种不民主。一个国家是不是民主，应由这个国家的人民来评判，不应由外部少数人“认证”。中国愿与包括斯里兰卡在内的世界各国一道，以宽广的胸怀理解不同文明对民主内涵的认识，尊重不同国家人民对民主实现路径的探索和选择，加强交流互鉴，推进适合本国国情的民主政治建设。

中国驻乌拉圭大使王刚日前在乌主流媒体发文宣介中国全过程人民民主。文章说，民主是全人类的共同价值，是中国共产党和中国人民始终不渝坚持的重要理念。中国的全过程人民民主不仅有完整的制度程序，而且有完整的参与实践。今后，中国将坚定不移地推进全过程人民民主建设，实现人民美好生活，为人类政治文明发展进步贡献中国智慧。

中国驻哥斯达黎加大使汤恒日前在哥斯达黎加《大学周刊》发表署名文章《捍卫和发展真正的民主》，全面阐述中国共产党领导下的全过程人民民主是人民充分享有知情权、表达权、监督权和全链条参与的民主，通过回答中国坚持什么样的民主、“一人一票”能否作为民主的唯一标准、中国是否对外输出“中国制度”等问题，揭露了某些西方人无视中国创造了长期稳定、快速发展、脱贫攻坚等一系列人间奇迹、中国共产党得到绝大多数中国民众支持拥护的事实及其“习惯性”抹黑中国的逻辑。文章强调，民主是全人类共同价值，而非少数国家的专利，中国愿本着开放包容的态度，同各国就民主问题开展充分交流，捍卫和发展真正的民主。

中国驻米兰总领事刘侃日前在意大利主流媒体发表署名文章《了解真实中国的着眼点》。文章说，民主是全人类共同的价值，也是中国共产党和中国人民始终不渝的重要理念。世界政治制度和政治文明的多样性决定了民主不应也不能只有一种模式和标准，必须立足于本国历史传统和现实国情。

中国驻旧金山总领事王东华近日在美国多家媒体发表题为《民主不应由个别国家来定义》署名文章。文章指出，伊拉克、阿富汗和利比亚等国的战争和动荡已充分证明，强行对外“输出民主”，将自己的制度和价值观强加他人，只会破坏国际及地区的和平、安全与稳定。（参与记者：陈占杰、周啸天、唐璐、王湘江、徐烨、王薇、聂云鹏、荆晶、吴晓凌、范小林）

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