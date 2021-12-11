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驻加纳大使卢坤拜会加内政部长

2021年12月11日14:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布贾12月10日电 （记者姜宣） 12月7日，驻加纳大使卢坤拜会加纳内政部长安布罗斯·德里，双方就双边执法合作、维护在加中国企业和人员安全等深入交换意见。内政部特别顾问巴武米亚、加纳前驻华大使博阿滕、使馆国防武官赵红权、政治处主任楼淡竹等会见时在座。

卢坤大使表示，近年来中加关系全面发展，越来越多中国企业赴加投资，中国是加纳最大贸易伙伴国和最大投资来源国。近年来两国相关部门开展了卓有成效的执法合作，加方为中国追逃追赃行动提供了宝贵支持，中方对此深表感谢。中国使馆愿与加纳警方加强合作，共同维护好中国企业和公民安全。

德里部长表示，加中关系源远流长，两国人员交往非常密切，中国多年来为加纳经济社会发展作出巨大贡献。加方感谢中国为加纳警务建设提供的巨大支持，希望与中国进一步深化执法合作。加方高度重视在加中国企业和人员安全问题，愿与中方加强沟通、密切合作，维护好中国企业和中国公民的合法权益，妥善处理非法采金等问题，不断提升加中关系发展水平。

(责编：于洋、刘慧)

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