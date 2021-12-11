人民网华盛顿12月10日电 （记者李志伟）美国劳工统计局12月10日发布报告说，截至11月，美国消费者价格指数（CPI）在过去12个月上涨6.8%，这是1982年6月以来的最大涨幅。11月份，美国消费者价格指数上涨0.8%，高于经济学家此前0.7%的预期。而食品、住房、汽车、能源是价格上涨的主要因素。

美国劳工统计局发布的数据显示，过去12个月，美国食品价格上涨6.1%，能源价格上涨33.3%，汽油价格上涨58.1%，新车价格上涨11.1%，二手车与卡车价格上涨31.4%。

“正如任何一个买过一盒牛奶、一加仑汽油或一辆二手车的美国人可以告诉你的那样，通货膨胀已经扎下根了。”美联社报道说，经济学家现在发出更令人沮丧的信息：价格上涨可能会持续到明年，甚至更长时间。美国劳工统计局发布的数据进一步强化了这一信息。

美联社报道称，美国家庭对于价格上涨感受最深。例如，在早餐桌上，培根的价格比去年上涨21%，鸡蛋价格上涨8%。尽管许多工人的工资上涨，但是远远跟不上物价上涨速度。11月，扣除通胀因素之后，美国的平均时薪实际上比一年前下降了2.4%。

哈佛大学肯尼迪政府学院教授杰森·弗曼认为，很大一部分通货膨胀是疫情过后的必然结果，但错误的政策也“发挥了”作用，美国政策制定者如此热衷于避免经济崩溃，以至于“系统性低估了通胀”，“他们把煤油浇在火上”。

弗曼表示，美国政府大量的支出过度刺激了经济，包括拜登3月签署的1.9万亿美元经济救助计划，给大部分家庭发放1400美元的支票。美国的通货膨胀率比欧洲高得多，“欧洲正经历与美国相同的供应链问题，但他们几乎没有采取那么多的刺激措施。”弗曼说。

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