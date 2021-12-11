12月9日，南非青年学生领袖、全国学生大会副主席马蒂瓦内在南主流媒体《比陀新闻报》《水星报》《开普时报》及独立传媒网站发表评论文章，抨击美国基于冷战思维召开所谓“领导人民主峰会”，推动将民主武器化，本质是压制和践踏民主的恶劣行径。全文摘译如下：

文章说，今年12月5日是纳尔逊·曼德拉先生逝世8周年。曼德拉曾坚定地主张所有人都有自决的权利，赞赏政治概念的定义并非同质化，认为民主对不同的人来说，内涵和意义不尽相同，但进步的民主必须同本国国情相适应。“民主”一词是后种族隔离国家的同义词。南非历来坚持最高水平的民主原则，被誉为希望的堡垒和国家的榜样。民主选举为南非人民带来了希望。对南非人来说，民主是为美好未来战斗的口号，旨在为共同繁荣和平等创造无限的机会。正因此，笔者对美国举办“领导人民主峰会”深感不安。要知道，引领民主进程的领袖曼德拉，直到2008年才被美国从“恐怖主义分子”名单中删除。

民主是全人类的共同价值。这是所有国家的权利，而不是少数国家保留的特权。民主有多种形式，没有放之四海而皆准的模式。用单一的尺度来衡量世界上不同的政治制度，用单一的视角来审视不同的政治文明，这本身就是反民主的。一个国家的政治制度应该由它自己的人民独立决定。美国正在推动将民主工具化武器化。美国的办会声明遭到了广泛的指责和怀疑。匈牙利外长批评该“峰会”具有美国国内政治特征。中国驻美大使秦刚和俄罗斯驻美大使安东诺夫联名撰文，指出美国自行决定谁是“民主国家”、谁不是，是典型的冷战思维，将在世界上煽动意识形态对立和矛盾，制造新的分裂。

国际社会普遍质疑美国举办“民主峰会”的道义性和合法性。美国内民主正处于灾难性的状态。有关民调显示，81%的美国民众认为美国民主面临来自国内的严重威胁。全球44%的人认为美国是全球民主的最大威胁。正如中国外交部发言人汪文斌所说，“美国是人权和民主的信用透支者，美式民主早已破产”。然而，美国仍我行我素，打着民主的旗号干涉别国内政，侵犯别国主权，违反国际法基本原则和国际关系基本准则。美国举办所谓“民主峰会”既不合理也不合法，不过是把国内问题转移到国外寻求解决办法的老把戏。

美国所谓一人一票的选举制度完全名不副实，其在全球肆意践踏民主，任意打压民主国家。无数事实证明，美国肆意挥舞宣传的利刃，极尽扭曲民主的本来面目，只为维护自身利益。美国就是想利用“民主峰会”，逼迫其他国家认同美国对民主的垄断性的定义权。凡是涉及到美国的利益，我们都要提高警惕、多加小心。美国推进所谓“民主”“和平”“稳定”的所作所为，都出于巨大商业利益等考虑。那些相信美国谎言的人，应该铭记历史惨痛教训。

文章来源：中国驻南非共和国大使馆网站

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