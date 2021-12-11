2021年12月8日、9日，驻旧金山总领事王东华在《星岛日报》（美西版）、《旧金山观察家报》分别发表题为《民主不应由个别国家来定义》中英文署名文章，介绍中国全过程人民民主理念和民主建设成就，揭批美式民主弊端和虚伪性，呼吁世界各国加强合作,共同建设人类命运共同体。全文如下：

12月9日至10日，美国将在线上主办“民主峰会”，其自行决定谁能参会、谁不能参会、谁是“民主国家”、谁不是，企图打着“民主”旗号在世界上策动分裂，以意识形态划线鼓动阵营对抗。中方对此坚决反对。

民主是全人类的共同价值，但实现民主的方式多种多样。如何实现民主应由各国根据本国国情和民众的需要，具体加以推进和实践。西方各国之间民主制度和形式并不完全相同，西方国家和广大发展中国家之间差异更大。无论采取何种样式，衡量民主的标准应该看是否有利于本国的发展繁荣、和谐稳定。民主是各国人民的权利，而不是少数国家的专利。一个国家是不是民主，应该由这个国家的人民来评判，而不应该由外部少数人指手画脚来评判。国际社会哪个国家是不是民主的，应该由国际社会共同来评判，而不应该由自以为是的少数国家来评判。用单一的标尺衡量世界丰富多彩的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，本身就是不民主的。

1949年，中国共产党领导中国人民建立中华人民共和国。中国实现了从几千年封建专制政治向人民民主的伟大飞跃，并逐步建立了科学有效的民主制度安排，包括人民代表大会制度，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，民族区域自治制度和基层群众自治制度等。党的十八大以来，中国共产党深刻把握中国社会主要矛盾发生的新变化，积极回应人民对民主的新要求新期盼，带领人民发展全过程人民民主，全面推进民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督，协同推进选举民主与协商民主，人民依法有序政治参与不断扩大。在实践全过程人民民主的过程中，中国人民取得抗击新冠肺炎疫情重大战略成果，解决了绝对贫困问题，全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向着全体人民共同富裕迈进。事实证明，全过程人民民主具有强大的生机和活力，是全链条、全方位、全覆盖的民主，是最广泛、最真实、最管用的社会主义民主。

中国在实践全过程人民民主方面取得的成就令人自豪，也乐于同其他国家分享本国做法经验，但决不会把中国模式强加于人。中餐固然美味，但不能强迫世界上所有人都只吃中餐。同理，我们愿意积极学习借鉴人类文明的一切有益成果，欢迎一切有益的建议和善意的批评，但绝不接受所谓的“民主干涉”、“民主改造”。伊拉克、阿富汗和利比亚等国的战争和动荡已充分证明，强行对外“输出民主”，将自己的制度和价值观强加他人，只会破坏国际及地区的和平、安全与稳定。

今年是冷战结束30周年。美国通过民主峰会将民主工具化、武器化，是复活冷战思维的危险之举，已引起国际社会高度警惕。全球民众对美国输出“民主价值观”的虚伪性以及美国借民主之名在全球横行霸道看得一清二楚。事实上，美国的民主存在种种缺陷，金钱政治、身份政治、政党对立、政治极化、社会撕裂、种族矛盾、贫富分化等问题愈演愈烈，民主制度的功能出现衰退。世界需要对美国的民主情况作深入检视，美国自己也需要好好反躬自省。

当前，国际社会正在应对新冠肺炎疫情、经济增长放缓和气候变化危机，召开所谓的“民主峰会”挑动隔阂和对立对应对全球性挑战毫无益处。不同社会制度、不同意识形态、不同历史文化、不同发展水平的国家应遵守以联合国宪章为基础的国际关系准则，在国际事务中寻求权利共享，责任共担,共同推进人类进步事业，为建设人类命运共同体而共同努力。

文章来源：外交部网站

(责编：于洋、杨牧)