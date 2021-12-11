近日，美国举办所谓“领导人民主峰会”，以意识形态划线，把民主工具化、武器化，假民主之名行反民主之实，煽动分裂对抗，转移国内矛盾，维护美国世界独霸地位，破坏以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。美方行为逆历史潮流而动，遭到国际社会普遍反对。

一、美国不是什么“民主灯塔”，美式民主已背离民主内核

今天的美式民主病态尽显，金钱政治、身份政治、政党对立、政治极化、社会撕裂、种族矛盾、贫富分化等问题愈演愈烈。美式民主是建立在资本基础上的“富人游戏”，91％的美国国会选举由获得最多资金支持的候选人赢得。名为“一人一票”，实为“少数精英统治”，普通选民只有拉票时受宠、选举后就被冷落。权力制衡变成“否决政治”，党派利益凌驾于国家发展之上。选举制度弊端明显，操弄选区划分的“杰利蝾螈”做法盛行，损害公平正义。美式民主失灵失效是难以掩盖的事实：国会暴乱震惊全球，弗洛伊德之死激起广泛抗议浪潮，疫情失控酿成人间惨剧，“富者愈富，贫者愈贫”成为残酷的现实。

美国民主好不好？听听美国人民怎么说。有关调查显示，72％的美国人认为美国已经不是可供他国效仿的“民主典范”，81％的美民众认为美国民主面临来自国内的严重威胁。美国民主行不行？看看世界人民怎么讲。有关民调显示，全球44％的受访者认为美国是全球民主的最大威胁。即使在美国的盟友当中，多数人也将美国民主视为“破碎的过往”。52％的欧盟国家民众认为美国民主制度无效。

二、各国民主道路应由本国人民自主选择，而不应从外部强加

民主作为全人类共同价值，是各国人民的权利，而不是少数国家的专利。一个国家是不是民主，应该由这个国家的人民来评判，而不应该由外部少数人指手画脚。各国的民主制度和民主道路，应由各国人民根据本国国情自主选择。适合的才是最好的。

中国坚持按照中国的国情和实际来推进中国的民主建设。中国的民主是人民民主，人民当家作主是中国民主的本质和核心。中国共产党领导下的全过程人民民主，把选举民主与协商民主结合起来，把民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督贯通起来，涵盖经济、政治、文化、社会、生态文明等各个方面，使国家政治生活和社会生活各环节、各方面都体现人民意愿、听到人民声音，实现了过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、人民民主和国家意志相统一，是全链条、全方位、全覆盖的民主，是最广泛、最真实、最管用的社会主义民主。中国的民主，推动了国家发展，促进了社会进步，实现了人民幸福。中国全面建成小康社会，14亿多人民彻底摆脱了绝对贫困，正迈向共同富裕；中国人民经历了几千年历史上个人自由的最大发展，亿万人民的创造活力竞相迸发。

三、打着民主旗号煽动分裂对抗是开历史倒车，只会给世界带来动荡和灾难

长期以来，美国将自己的政治制度和价值理念强加于人，推行“民主改造”，滥施单边制裁，策动“颜色革命”，造成灾难性后果。“民主”早已成为美国干涉别国的“大规模杀伤性武器”。正如美国媒体评论指出，如果说21世纪还有哪个国家在寻求称霸世界、胁迫他国、藐视规则，那就是美国。2001年以来，美国在阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚发动的战争和军事行动造成数十万人死亡，数百万人受伤，数千万人流离失所。阿富汗大溃败表明，把美式民主强加给他国根本行不通。时至今日，美国仍试图按照美式标准将世界划分为“民主”和“非民主”两大阵营，公然挑动分裂和对抗。这种行为只会给国际社会带来更大的动荡和灾难，必将受到国际社会的强烈谴责和反对。

当前，新冠肺炎疫情全球大流行和世界百年未有之大变局相互叠加影响，各国相互联系和依存日益加深，国际社会比以往任何时候都更需要在以联合国宪章为代表的国际关系准则基础上加强团结与合作。中方愿同各国一道，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，积极推动国际关系民主化，要团结不要分裂，要对话不要对抗，要民主不要霸权，坚决抵制和反对各种伪民主、反民主和打着民主幌子进行政治操弄的行径，为推动构建人类命运共同体而不懈努力。

文章来源：外交部网站

(责编：于洋、杨牧)