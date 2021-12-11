12月10日，驻哥斯达黎加大使汤恒在当地媒体《大学周刊》发表署名文章《捍卫和发展真正的民主》，全面阐述中国共产党领导下的全过程人民民主是人民充分享有知情权、表达权、监督权和全链条参与的民主，强调民主是全人类共同价值，而非少数国家的专利，中国愿本着开放包容的态度，同各国就民主问题开展充分交流，捍卫和发展真正的民主。文章全文如下：

长期以来，在一些西方人的中国叙事里，即使中国创造了长期稳定、快速发展、脱贫攻坚等一系列人间奇迹，即使中国共产党得到绝大多数中国民众的支持拥护，中国却仍被视为不讲民主、没有人权的国家。真相是这样吗？中国坚持什么样的民主？“一人一票”是民主的唯一标准吗？中国对外输出“中国制度”吗？我愿就此谈及以下几点：

一、中国共产党高举的人民民主旗帜是全过程民主，包括实行人民民主专政的国体，坚持民主与专政有机统一，保证了人民当家作主；实行人民代表大会制度的政体，人民通过人代会有效行使国家权力；坚持和完善中共领导的多党合作和政治协商制度，有效避免了议而不决、决而不行的弊端和一党缺乏监督、多党恶性竞争的弊端；巩固和发展最广泛的爱国统一战线，不断促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐；坚持和完善民族区域自治制度，既保证国家团结统一，又实现各民族共同当家作主；坚持和完善基层群众自治制度，发展基层民主，实现人民群众自我管理、自我服务、自我教育和自我监督。

中国的人大代表来自人民，具有广泛代表性，横向上，来自各地区、各民族、各方面、各阶层；纵向上，全国、省、市、县、乡五级都有人民代表大会。截至2020年底，全国共有人大代表262万名，其中县乡两级人大代表占代表总数的94.5%。一年一度的各级人民代表大会会议，乡、县、市、省、全国自下而上、逐级召开，使得人民群众意愿和呼声能够真实反映、向上传递。近3000名全国人大代表在一年一度的全国人大会议上共商国家发展大计、共议民生热点问题，党和国家领导人当面倾听意见建议，让人民的所思所盼融入国家发展顶层设计。

在中国，除了中国共产党，还有八个民主党派。在人民民主的共同旗帜下，中国共产党与各民主党派长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共，形成了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度这一具有鲜明中国特色和显著优势的新型政党制度。在中国，没有反对党，也没有在野党。中国既不是一党专政，也不是多党竞争、轮流执政，而是“共产党领导、多党派合作，共产党执政、多党派参政”。

中国的全过程人民民主，不是少数人、利益集团的民主，而是多数人、全体人民的民主；不是搞“花架子”、形式上的民主，而是真正让老百姓得幸福、惠民生的民主；也不是在投票时被唤醒、投票后就休眠的民主，而是人民充分享有知情权、表达权、监督权，全链条参与的民主。

二、长期以来，民主本义被少数国家异化歪曲，“一人一票”、政党竞争等西方选举制度被包装成民主的唯一标准。我们始终认为，民主是超越意识形态、社会制度和发展水平差异的全人类共同价值，是各国人民的权利，不是哪个国家的专利。

世界上有200多个国家和地区、2500多个民族、70多亿人口，各国国情不同，每个国家的民主政治都是独特的，都是在这个国家历史传承、文化传统、经济社会发展的基础上，长期发展、渐进改进、内生性演化的结果，植根于本国的历史文化传统，成长于本国人民的实践探索和智慧创造。

民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是要用来解决人民需要解决的问题的。衡量民主成色的科学方法，关键在于是不是真正做到了人民当家作主。要看人民有没有投票权，更要看人民有没有广泛参与权；要看人民在选举过程中得到了什么口头许诺，更要看选举后这些承诺实现了多少；要看制度和法律规定了什么样的政治程序和政治规则，更要看这些制度和法律是不是真正得到了执行；要看权力运行规则和程序是否民主，更要看权力是否真正受到人民监督和制约。用单一的标尺衡量世界丰富多彩的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，本身就是不民主的。

三、当今世界，正处于百年未有之大变局，既充满机遇和希望，也充满风险和挑战。我们始终认为，各国有权选择适合自己的政治制度模式，完全可以走出自己的民主发展道路，各国之间应当相互尊重、求同存异、交流互鉴，既各美其美、又美美与共，共同丰富和发展人类政治文明。中国愿本着开放包容的态度，同各国就民主问题开展充分交流。只有尊重各国人民自主选择的民主道路，坚持和平发展，维护公平正义，捍卫和发展真正的民主，提升人民幸福，才能汇聚全人类文明发展的强大合力，共同迈向更加美好的明天。

文章来源：中国驻哥斯达黎加使馆网站

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