12月10日，阿桑奇的伴侣丝特拉·莫里斯（中）在位于伦敦的英国高等法院外行走。新华社发（雷伊·唐 摄）

新华社伦敦12月10日电（记者许凤）英国高等法院10日批准美国引渡“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇的请求，推翻了年初一名英国法官以阿桑奇精神状态不佳为由拒绝美方引渡要求的裁决。

今年1月，英国地方法院法官瓦妮萨·巴雷策在位于伦敦的中央刑事法庭做出裁决，拒绝美方引渡要求，理由是阿桑奇患有抑郁症等精神疾病，被引渡至美国后有较高自杀风险。

这是12月10日在位于伦敦的英国高等法院外拍摄的阿桑奇的伴侣丝特拉·莫里斯。新华社发（雷伊·唐 摄）

在10日的判决中，英国法官表示，基于美方一系列承诺，上述风险可以被排除。美方律师表示，阿桑奇被引渡至美国后，在接受审判前不会被关押在安全等级最高的监狱或处于严密隔绝状态，如果定罪，可被允许在其出生地澳大利亚服刑。

阿桑奇现年50岁，2006年创办“维基揭秘”网站。2010年，“维基揭秘”曝光大量关联阿富汗战争和伊拉克战争的美国外交电报和美军机密文件，揭发美军战争罪行。阿桑奇随即身陷官司，受到美国17项间谍罪名和1项不当使用电脑罪名指控。2019年，阿桑奇在英国被捕并被判入狱。随后，美国以“维基揭秘”公布涉美秘密文件危及他人生命安全为由，要求引渡阿桑奇。

这是12月10日在位于伦敦的英国高等法院外拍摄的阿桑奇的支持者。新华社发（雷伊·唐 摄）

另据英国媒体报道，是否引渡阿桑奇到美国，还需英国内政大臣做出最终决定。阿桑奇也可向英国最高法院提起上诉。

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