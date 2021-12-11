新华社北京12月10日电（记者潘洁、马卓言）12月10日是世界人权日。当日例行记者会上，外交部发言人汪文斌在回答有关提问时表示，中方呼吁，各国恪守联合国宪章宗旨和原则，在人权领域开展建设性对话与合作，坚决反对人权政治化和“双重标准”，共同促进国际人权事业健康发展。

汪文斌说，人人充分享有人权，是人类社会的伟大梦想，也是世界各国的共同奋斗目标。谁对一国人权最有发言权？谁才是一国人权事业的评分者？答案只有一个：本国人民。一种人权保障模式行不行，关键看它是否符合人民利益；一国人权事业好不好，关键看它能否增强人民的获得感、幸福感和安全感。人民幸福生活是最大的人权。

汪文斌说，中国高度重视促进和保护人权。中国共产党的100年，就是争取人权、尊重人权、保障人权、发展人权的100年。我们实现了近14亿人从贫困到温饱再到小康，人均预期寿命从35岁提高到77岁，基本医疗保险覆盖超过13亿人，被世卫组织列为妇幼健康高绩效的10国之一，建成了世界最大规模的教育、社保、医疗和基层民主体系。

汪文斌说，中国始终将自身发展置身于人类发展的坐标系中，始终致力推动世界人权事业不断发展。“我们倡导和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，为完善全球人权治理发出中国声音、提出中国主张、作出中国贡献。”

汪文斌说，当前，中国开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，正意气风发地向着第二个百年奋斗目标迈进。中国的人权事业必将在更高水平得到保障，中国也必将为国际人权事业发展作出新的更大贡献。

他说，世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路。在人权问题上，没有高人一等的“山巅之国”，没有谁有资格自诩“人权判官”，更没有谁可以挥舞“人权大棒”肆意干涉别国内政。

汪文斌表示，中方愿在平等和相互尊重的基础上同各方开展人权对话与交流，但我们不接受人权“教师爷”。个别西方国家动辄对别国人权状况指手画脚、颐指气使，却对本国疫情中漠视生命、草菅人命的现象视而不见，对历史和现实中存在的系统性种族主义和种族歧视置若罔闻，甚至以保护人权为由对他国霸凌制裁、穷兵黩武，这是典型的“双重标准”，也是对国际人权事业的践踏和破坏。

他说，中方敦促个别国家改改老毛病，切实反省自身在人权方面的劣迹，正视和解决自身存在的问题。

汪文斌说，人权保障没有最好，只有更好。“值此‘世界人权日’之际，我们呼吁，各国恪守联合国宪章宗旨和原则，在人权领域开展建设性对话与合作，坚决反对人权政治化和‘双重标准’，共同促进国际人权事业健康发展。”

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