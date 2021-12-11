新华社越南芒街12月10日电（周娜 滕怀金 毕芸玮）中越两军“和平救援-2021”卫勤联合演习10日上午在越南广宁省芒街市某演习地域正式拉开帷幕。此次演习以某国发生地震灾害并暴发传染病疫情为背景，两军参演官兵达600余人。

这是中越两军首次开展卫勤实兵演习，也是新冠疫情发生以来中国军队卫勤力量首次成建制赴境外开展卫勤联合演习。

接下来两天，中越双方将组织实兵演习、装备展示、演习观摩、综合评估、复盘总结、物资捐赠等系列活动。演习设立中越两军联合指挥部，分别开设二级医院，前出灾害地域实施联合搜救，梯次接力转运后送，联通国内远程会诊共同完成外科急救手术。两军医院还将统筹专家力量，开展疑难复杂病例会诊，调剂使用血液药材。综合运用移动检测实验室、先进消杀设备，协同应对灾后突发传染病疫情，全面展示两军野战急救和疫情处置能力。

越方演习指导委员会主任、越南人民军后勤总局副主任兼参谋长阮雄胜在演习开幕式上致辞时说，此次联合演习旨在提高越中两国军医在医疗救援、疫情防控、国际人道主义援助工作中的指挥、配合、协同能力。

中方指导协调组组长、中央军委后勤保障部卫生局副局长陈春明表示，此次演习紧密契合形势，聚焦灾情疫情热点，突出联合主题，共同提升中越两军应急救援能力。演习把抗疫实践、救援经验等带到演训场，充分展现中越两军卫勤发展成果。

中方指导协调组，越南人民军后勤总局、第三军区、边防部队以及广宁省等军地负责人共200余人出席开幕式，并全程观摩演习。

近年来，中国军队卫生系统积极开展对外交流合作，圆满完成多项卫生援外、联演联训、医疗义诊、紧急灾害救援、联合国维和行动等卫勤保障任务，得到国际社会和相关国家民众欢迎和认可。

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