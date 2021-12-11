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法德领导人会晤商讨欧盟经济复苏等议题

2021年12月11日09:35 | 来源：新华网
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新华社巴黎12月10日电（记者徐永春）法国总统马克龙10日在总统府会晤到访的德国总理朔尔茨，双方讨论了欧盟经济复苏等议题。这是朔尔茨8日就任德国新一任总理后首次出访。

两国领导人在会晤中讨论了欧盟经济复苏、移民、新能源、欧盟外部边界管控、非盟和欧盟峰会筹备、俄乌关系等议题。马克龙在会晤后的联合新闻发布会上表示，朔尔茨此访不仅为加强两国合作、促进双边关系发展打下坚实基础，也将有助于两国在欧洲和国际重大问题上加强协调。

马克龙说，欧盟应大力发展绿色经济和数字经济，以创造就业机会和加强欧盟在经济领域的主权。为此，欧盟各成员国需要在财政预算等方面加强协调。

朔尔茨表示，欧盟一方面需要借助经济复苏计划保持增长，另一方面应努力维持稳健的财政状况，二者并不矛盾。相信德国和法国将在这一问题上达成共识。

马克龙9日曾表示，法国将在明年上半年担任欧盟理事会轮值主席国期间推动“欧洲战略主权”建设，并启动申根区改革等多项计划，包括重新考虑欧盟现行预算和赤字政策，以支持经济复苏。

(责编：于洋、杨牧)

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