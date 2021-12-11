新华社莫斯科12月10日电（记者耿鹏宇）俄罗斯外交部10日就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国和北约为排除北约东扩的可能提供法律保障。

声明说，俄方注意到美国总统拜登在近日与俄罗斯总统普京的视频会晤中表示，愿就涉及俄安全保障的问题展开严肃对话。在俄与西方关系持续恶化并达到激化程度的当下，迫切需要这样的对话。但挑起与俄罗斯对抗的行为是绝对不能接受的。

声明说，西方国家以乌克兰局势为借口煽动反俄情绪，怂恿乌克兰破坏明斯克协议，并为在顿巴斯地区发动军事进攻做准备。北约已着手将乌克兰纳入的计划，这意味着可以在乌境内部署进攻性导弹系统等破坏稳定的武器。这种不负责任的行为对俄安全构成威胁，给有关各方带来严重军事风险，甚至会导致欧洲发生大规模冲突。

声明说，俄方坚持要求在特定时期、在平等和不可分割安全原则基础上制定长期的法律保障，排除北约进一步东扩和在俄西部边界部署威胁俄安全的武器系统的可能。声明呼吁北约对俄方此前有关缓解欧洲紧张局势的提议做出具体回应。此外，俄方将提出一项关于法律安全保障的综合建议，为下一轮俄美战略稳定对话做准备。

近期，俄乌关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国和乌克兰声称俄罗斯在俄乌边境集结重兵，可能准备“入侵”乌克兰。俄方否认这一说法。本月7日，拜登与普京举行视频会晤，重点讨论了乌克兰局势及双边关系中存在的问题。

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