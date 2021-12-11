王秉良 李 子

图为莫斯科地铁第三换乘环线西南段项目。

陈振成摄

当地时间12月7日下午，中国铁建参建的中国企业在欧洲首个地铁工程——莫斯科地铁第三换乘环线西南段项目正式开通。俄罗斯总统普京以视频连线形式出席通车仪式，宣布莫斯科地铁第三换乘环线10个车站开通。

2014年5月，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京共同见证中俄双方签署莫斯科市基础设施建设合作备忘录，为项目实施奠定了坚实合作基础。

2017年1月，中国铁建中标莫斯科地铁第三换乘环线西南段项目，这是俄罗斯首次在地铁施工领域引进中国企业。

当前，莫斯科地铁客运量居欧洲第一，世界第二。市民每天乘坐地铁的平均距离约14.5公里。

莫斯科地铁第三换乘环线是全球最长的地铁环线。该换乘环线西南段项目全长5.4公里，包含阿米尼站、米丘林大街站、维尔纳大街站3个车站和9条盾构隧道建设任务。西南段片区居住着约34万居民，10余万居民居住在新车站的步行范围内。西南段的建成将使当地居民日常通勤时间减少40%。

建设莫斯科地铁不仅面临语言障碍、文化差异和施工环境复杂等各种挑战，而且中俄两国技术标准和管理规范不同。如何让中国工程技术与当地规范标准有效结合，是中国施工企业面临的共同难点。

为了熟悉俄罗斯地铁建设体系，项目团队每天工作超过15个小时，不断研究规范标准、报验流程，经过上百次的方案调整优化，推动解决了地铁设计入蓝图、工期统筹规划、盾构设备选型和中俄技术标准融合等多方面难题。

拥有30多年地铁施工经验的项目俄方总工程师瓦季姆·希茨科表示：“中方很快理顺了俄罗斯地铁设计、施工、验收标准，进场4个月实现开工。经过8个月，3个工区全面建设。”

中国铁建莫斯科地铁项目负责人薛立强介绍，针对两国技术差异，建设团队成功应用钢筋混凝土箱体接收工艺等多项创新技术，是俄罗斯地铁施工首次应用，在业界产生重大影响。

莫斯科地铁不仅是市民的便捷交通工具，还以“艺术宫殿”的称号享誉世界。如今，中国铁建承建的米丘林大街站已经以“中国风”的形象亮相莫斯科地铁，梅花、云纹、团寿、八仙纹、中国红等元素为“最美地下宫殿”添了一份中国色彩。

随着工程项目不断增多，越来越多当地员工加入中国企业。中国企业不仅促进了当地的经济发展，还创造了大量就业机会。

目前，3个地铁项目中，中俄员工达2068人，其中俄籍员工约1900人，属地化比例达91.88%。

莫斯科地铁已成为一条“友谊线”，促进了中俄两国人文交流和民心交融。

(责编：白宇、赵欣悦)