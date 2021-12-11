□ 高 乔

近来，一直自诩为“民主灯塔”的美国，又开始为“民主”摇旗呐喊、拉帮结派了。邀百余“民主国家”，攒线上“民主峰会”，美国铆足了劲搭建“民主”秀场，把自己打造成“民主代言人”。

然而，民主从来不是装饰品，更不是宣传品。一个国家是不是民主，应该由这个国家的人民来评判；国际社会哪个国家是不是民主，应该由国际社会共同来评判。在美国搭台子唱大戏，口口声声喊“民主”的同时，美国国内民众可不买账，国际社会也不敢苟同。

在拿着“民主”标尺，对其他国家指手画脚、品头论足之前，美国真该看看本国民众的评价。根据美联社—NORC公共事务研究中心的一项民意调查，只有16%的美国人表示民主运作良好或非常好，45%的美国人认为民主运作不正常，而另外38%的美国人认为民主运作得不太良好。11月，《华尔街日报》网站指出，在2020年大选中，人们对美国民主制度的信心下降到20年来最低点。

美国民众为何对“美式民主”丧失信任？累计新冠肺炎确诊病例数全球第一、累计新冠肺炎死亡病例数全球第一、在监罪犯占总人口比例全球第一、私人枪支持有量全球第一、毒品消费量全球第一……每个“第一”背后，都是成千上万美国民众的苦难和悲剧。民众最基本的生命安全尚且得不到充分保障，遑论依靠“民主政治”解决民众需要解决的其他问题。“民主政治”变成“富人游戏”“金钱政治”，“一人一票”的选民变成为少数精英统治的“群众演员”……美国民主制度的应用不断异化蜕变，民主制度的功能日渐衰退，美国政客恐怕早已将美国民主制度的内核和制度设计的初衷抛诸脑后了。种族歧视、贫富分化、社会撕裂等愈演愈烈的社会问题再次证明：“美式民主”已逐渐背离“初心”，成为罔顾民生的假民主。

在美国继续打着“民主”旗号横行世界之时，还请美国听听国际社会的意见。美国皮尤研究中心一份以美国、英国、加拿大、澳大利亚、法国、德国、瑞典、西班牙等10多个发达国家和地区民众为对象的调查报告显示，有57%的人认为美国不再是其他国家的民主典范，23%的人认为美国从来都不是其他国家的民主典范。

国际社会为何对“美式民主”保持清醒？在世界范围内，美国借“推广民主”之名，大肆干涉主权国家内政，煽动动乱，甚至直接出兵入侵，将“民主”当成维持其全球霸权的政治工具和武器。且看美国是如何推销“民主”的：在拉美，推行“新门罗主义”；在欧亚，煽动“颜色革命”；在西亚北非，遥控“阿拉伯之春”。对不愿听美国瞎“补课”的国家动辄进行政治干涉、军事介入、经济封锁、政权颠覆，严重破坏这些国家的社会民生、经济发展、民众人权。特别是在中东地区，美国以“反恐”和“民主改造”为借口，发动多场战争，酿成严重人道灾难。长达20年的阿富汗战争让阿富汗满目疮痍，民生凋敝，对伊拉克、叙利亚的攻击，造成数十万平民伤亡，数百万平民流离失所。环顾被美国强行推销“价值观”的国家，真正的民主、自由、人权不见踪迹，持久混乱、发展停滞和人道主义灾难却随处可见。血泪浸渍的现实已清晰证明：“美式民主”是赤裸裸的霸权主义，是拿着“民主”当幌子，行假民主、反民主之实。

“履不必同，期于适足；治不必同，期于利民。”实现民主有多种方式，不可能千篇一律。用单一的标尺衡量世界丰富多彩的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，把自己的“价值观”强推给别人，这条路注定走不长久。

(责编：白宇、赵欣悦)